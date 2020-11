Live: बिहार में फिर शासन करेगी नीतीश-सुशील मोदी की जोड़ी, NDA विधायकों की बैठक में फैसला

पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है. इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे. केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की. एनडीए की इस बैठक में सभी चार घटक दल मौजूद रहे. इस बार चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के 125 विधायक चुने गए हैं.

NDA Meeting Live Updates:

बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता का भी चुनाव

कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनाव गया है.

सुशील मोदी बनेंगे डिप्टी सीएम

इधर सुशील मोदी मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे. बीजेपी विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम के पद के लिए सुशील मोदी का नाम फाइनल किया गया है. सुशील मोदी को बीजेपी विधानमंडल का नेता चुना गया है.

राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कल सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.

राजनाथ, सुशील मोदी नित्यानंद राय सीएम आवास पहुंचे

इससे थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी नेता सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एक कार में सवार होकर सीएम आवास पहुंचे. यहीं पर एनडीए की मीटिंग हो रही है.

Patna: Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh arrives at JD(U) Chief Nitish Kumar's residence for a meeting of the National Democratic Alliance (NDA) over #Bihar election results pic.twitter.com/m84Lq737gl