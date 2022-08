बिहार में सियासी तूफान के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा- 'All is Well', लेकिन नीतीश को बताया पीएम मटेरियल

उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है. उन्होंने कहा कि अभी हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं. ये गठबंधन कब तक चलेगा के सवाल पर उन्होंने कहा, हम भविष्यकर्ता नहीं हैं. वर्तमान में हमारा गठबंधन है. अभी सब कुछ ठीक चल रहा है. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सभी खूबियां हैं.

उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)