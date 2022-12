जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत पर बिहार के मंत्री का बेतुका बयान, 'पावर बढ़ाओ, सब बर्दाश्त कर लोगे'

बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है. छपरा सदर अस्पताल में बुधवार रात 11 बजे के आसपास इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के आंखों की रोशनी जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं.

ऐसे में एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर विधानसभा में नाराज हो गए, वहीं अब उनके मंत्री समीर महासेठ ने इसको लेकर बेतुका बयान दिया है.

दरअसल एक खेल कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जब महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ से लोगों की मौत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'खेलकूद से पावर बढ़ाओ - जहरीली शराब बर्दाश्त कर लोगे.'

वो यहीं नहीं रुके और आगे कहा, 'बिहार में मिलने वाली शराब जहर है और इन जहरीली शराब को पीने और मरने से बचना है तो इम्युनिटी बढ़ाओ.' बता दें कि इससे पहले जहरीली शराब से मौत को लेकर पूछ गए सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया था.

"...Best if you give up drinking. Poison,¬ liquor, coming here. If we build strength via sports,we might tolerate it but people will have to build that strength. Give it up!It's prohibited&being wrongly pushed here..," says Bihar Min SK Mahaseth on Chapra hooch tragedy (14.12)