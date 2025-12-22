आपका स्वास्थ्य शुद्धता का हकदार है: नकली उत्पादों के खिलाफ़ हर्बालाइफ इंडिया की पहल

आज के समय में, जब स्वास्थ्य और पोषण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, तब हम जो कुछ भी सेवन करते हैं उस पर भरोसा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन नकली स्वास्थ्य उत्पादों का बढ़ता खतरा इस भरोसे को कमजोर कर रहा है—यह न केवल असली ब्रांड्स को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पोषण और वेलनेस कंपनी हर्बालाइफ इंडिया ने नकली उत्पादों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य एवं वेलनेस में प्रामाणिकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक सशक्त पहल शुरू की है।

नकली पोषण सप्लीमेंट्स अक्सर अनियंत्रित इकाइयों में तैयार किए जाते हैं, जहाँ सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कठोर परीक्षण और गुणवत्ता जाँच की कमी होती है। ऐसे उत्पाद देखने में बिल्कुल असली जैसे लग सकते हैं—एक जैसी पैकेजिंग और लेबल के साथ—लेकिन इनमें अप्रमाणित या हानिकारक तत्व हो सकते हैं। हर्बालाइफ इंडिया की यह नवीनतम जागरूकता मुहिम उपभोक्ताओं को इन खतरों के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है और इस बात पर ज़ोर देती है कि नकली उत्पाद न केवल पैसों की बर्बादी हैं, बल्कि व्यक्ति की सेहत और भलाई को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं।

हर्बालाइफ इंडिया की प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता उनकी कार्यप्रणाली की नींव से ही शुरू होती है, जो वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त “Seed to Feed” दर्शन पर आधारित है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर अंतिम फॉर्मुलेशन तक हर घटक को कठोर गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक नवाचार और पारदर्शिता के समन्वय के माध्यम से हर्बालाइफ यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने वाले उच्च गुणवत्ता वाले पोषण उत्पाद ही प्राप्त हों।

इस जागरूकता पहल के तहत, हर्बालाइफ इंडिया उपभोक्ताओं को सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए सशक्त भी बना रही है। कंपनी दोहराती है कि उसके उत्पाद भारत सहित दुनिया के 90 से अधिक देशों में केवल स्वतंत्र हर्बालाइफ एसोसिएट्स के नेटवर्क के माध्यम से ही उपलब्ध हैं, जिन्हें सही उपयोग और उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हर्बालाइफ किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अनधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से अपने उत्पाद नहीं बेचती। केवल स्वतंत्र हर्बालाइफ एसोसिएट्स से खरीदारी करके और प्रामाणिकता की जाँच करके, उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।



यह जागरूकता पहल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास है। नकलीकरण एक साझा सामाजिक समस्या है, जिसका समाधान उपभोक्ताओं, ब्रांड्स और संबंधित प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। हर्बालाइफ का यह सक्रिय रुख इस विश्वास को मजबूत करता है कि वेलनेस सेक्टर में धोखाधड़ी से लोगों की रक्षा करने के लिए जागरूकता और सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं।

जिस दौर में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, उस दौर में हर्बालाइफ इंडिया हमें याद दिलाती है कि प्रामाणिकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है: आपका स्वास्थ्य असली का ही हकदार है। शिक्षा, भरोसे और प्रतिबद्धता के माध्यम से यह ब्रांड उपभोक्ता संरक्षण के नए मानक स्थापित करता जा रहा है, ताकि हर हर्बालाइफ उत्पाद हमेशा की तरह गुणवत्ता, सुरक्षा और ईमानदारी का प्रतीक बना रहे।

हर्बालाइफ लिमिटेड के बारे में



हर्बालाइफ (NYSE: HLF) एक अग्रणी स्वास्थ्य और वेलनेस कंपनी, समुदाय और प्लेटफॉर्म है, जो 1980 से विज्ञान-आधारित पोषण उत्पादों और अपने स्वतंत्र वितरकों के लिए व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। कंपनी दुनिया के 90 से अधिक बाज़ारों में उद्यमी वितरकों के ज़रिये अपने उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँचाती है, जो एक-से-एक कोचिंग और सहयोगी समुदाय के माध्यम से लोगों को अधिक स्वस्थ, सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं—ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकें।



अधिक जानकारी के लिए कृपया विज़िट करें: https://www.herbalife.com/en-in/about-herbalife/press-room/press-releases/herbalife-india-initiative-against-counterfeit-products

