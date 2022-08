जाम नहीं 'धुएं' में डूब रहा आज का युवा, जानिए कैसे बदल गई ये लत

साक़ी शराब ला कि तबीअ'त उदास है

मुतरिब रुबाब उठा कि तबीअ'त उदास है

तौबा तो कर चुका हूँ मगर फिर भी ऐ 'अदम'

थोड़ा सा ज़हर ला कि तबीअ'त उदास है

मय (शराब) के दीवानों के लिए ये शेर जाना-पहचाना है, अब्दुल हमीद अदम की गज़ल की इन पंक्तियों को ना जाने कितने गानों, कव्वालियों, शायरियों में इस्तेमाल किया जा चुका है. जहां खुशी, ग़म, दोस्ती, मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए शराब का सहारा लिया जाता है. हिन्दुस्तान में शराब के शौकीन बहुत हैं और ये शौक नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा है.



लेकिन, अब इसमें एक बदलाव आने लगा है. जैसे-जैसे Gen-Z यानी नई सदी में पैदा हुए लोग नशा करने की उम्र पार करने लगे हैं, देश में एक नया ट्रेंड में देखने को मिला है. ये ट्रेंड है शराब से दूरी का, या यूं कहे कि शराब की बजाय किसी और रास्ते निकल जाने का. कोरोना काल के बाद इस ट्रेंड ने रफ्तार पकड़ी है, जहां लोग अब शराब को छोड़ गांजा/चरस/भांग जैसे नशीले पदार्थ की ओर रुख कर रहे हैं.



भारत में गांजे का सेवन अभी भी अवैध है, लेकिन इसके बावजूद देश में गांजे का सेवन करने वालों की संख्या करोड़ों में है. तमाम रोक, कानून के बाद भी ये ट्रेंड रफ्तार पकड़ रहा है और अब मयखाने की लत नहीं बल्कि ‘हाई’ होने की इच्छा लोगों को दीवाना बना रही है. ये ट्रेंड कैसा है, कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत में गांजे को लेकर किस तरह की बहस चल रही है, इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं.

शीशे में मय है, मय में नशा...

भारत में शराब का सेवन बहुत अधिक मात्रा में होता है. बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में शराब बैन है. लेकिन बाकी राज्यों में सरकार के लिए शराब ही कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि इसपर लगने वाला टैक्स काफी ज्यादा होता है. देशी, विदेशी, कच्ची ना जाने कितनी तरह की शराब हिन्दुस्तान में पी जा रही है. जिसका सेवन करने वालों में पुरुष और महिलाएं एक तरह से बराबरी का योगदान देते हैं.

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 तक हुए एक सर्वे में यह दावा है कि भारत में हर साल एक व्यक्ति करीब 5.5 लीटर शराब पी जाता है. 2010 में यह आंकड़ा 4.5 लीटर तक का था, यानी सिर्फ 8 साल में इसमें जबरदस्त उछाल आ गया. दुनिया में 2018 में वैसे यह आंकड़ा 6.2 लीटर प्रति व्यक्ति (सालाना) का है. यानी दुनिया के अन्य देशों के औसत के मुताबिक भारत में कुछ हदतक कम शराब कन्ज़्यूम हो रही है.

वर्ल्ड बैंक से अलग भारत सरकार द्वारा 2019-21 में एक सर्वे जारी किया गया था जिसके मुताबिक, 15 या उससे अधिक साल की करीब 1.5 फीसदी महिलाएं भारत में शराब का सेवन करती हैं, पुरुषों में यह संख्या 18.8 फीसदी की है. यह सरकारी आंकड़ा है, यानी देश में बड़ी मात्रा में शराब का सेवन हो रहा है इसे सरकार भी मानती है.

लेकिन अब ऐसा क्या और क्यों हो रहा है कि लोग शराब से हट रहे हैं और नशा करने के दूसरे रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि यह भी साफ करना ठीक रहेगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो रही है, बल्कि यह लगातार बढ़ ही रही है लेकिन पहले लोगों के पास शराब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था लेकिन अब रास्ते खुल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा सहारा गांजा (Cannabis) बन रहा है.



गांजा है क्या और क्या ये खतरनाक है?

अपने आसपास, यार-दोस्तों में या किसी पान के खोखे पर आपने अब कुछ नए शब्दों को सुनना शुरू किया होगा. ‘हाई होते हैं..., रोल करेंगे..., रोल ले लो... माल है क्या... स्टफ है ना?’. ये नई जेनरेशन की भाषा है, जो गांजे की लती हो रही है. भले ही यह लीगल ना हो, लेकिन बाज़ार में इससे जुड़ी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं.

ये गांजा है क्या और कैसे असर करता है, इसे भी समझ लेते हैं. कैनेबिस एक पौधा होता है, यानी भांग का पौधा. जिसकी अलग-अलग वैराइटी होती हैं, इसी पौधे में से तीन चीज़ें निकलती हैं जिसका अलग-अलग इस्तेमाल होता है. ये तीन चीज़ें होती हैं गांजा, भांग और चरस. भारत में भांग बेचना अपराध नहीं है, लेकिन गांजा और चरस बेचना-रखना या उसका सेवन करना अपराध है.

इनका सेवन करने पर आप ‘हाई’ फील करते हैं, ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गांजा का सेवन सीधा आपके दिमाग पर हिट करता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ देर के लिए चकरा गए हैं. लेकिन यह नशा शराब जैसा नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा जो सेकेंडों में ही आपको पता लगने लगेगा.

गांजा प्राकृतिक है. इससे क्या नुकसान होता है इसकी रिसर्च काफी कम है. हालांकि, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine की रिसर्च बताती है कि सांस की दिक्कतें हैं, गर्भवती हैं या कोई और स्पेशल कंडीशन है, तब इसका सेवन बेहद हानिकारक हो सकता है. भारत में भले ही यह लीगल ना हो, लेकिन 2019 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 3.1 करोड़ लोग गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ लोग अफीम भी लेते हैं. जबकि शराब का सेवन करने वालों की संख्या 16 करोड़ से अधिक है.

क्या हिन्दुस्तान में कैनेबिस लीगल है?

अमेरिका के कई राज्यों में कैनेबिस को वैध माना जाता है, यानी ये आपको आसानी से मिलेगा और आपपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. दुनिया के अलग-अलग देशों में कैनेबिस को इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. पिछले कुछ वक्त में हिन्दुस्तान में कैनेबिस (गांजा, भांग, चरस) को लीगल करने की मांग उठी है, इसको लेकर बहस भी हमेशा चलती ही रहती है.



साल 1985 में जब देश में राजीव गांधी की अगुवाई में सरकार चल रही थी, उस वक्त Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act लाया गया और देश में गांजे के सेवन, बिक्री और अन्य चीज़ों पर बैन लग गया. अभी कुछ वक्त पहले कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह आवाज़ उठाई थी कि अब वक्त आ गया कि जब देश में कैनेबिस को लीगल कर दिया जाए.



शशि थरूर ने अपने उस लेख में तर्क दिया था, ‘मैंने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया है, जो मेडिकल सुपरविज़न में नहीं आता है. मैंने कभी भांग भी नहीं चखी है, ना होली पर. लेकिन इस सबके बावजूद मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में कैनेबिस के इस्तेमाल, सप्लाई और प्रोडक्शन को लीगल करने से ड्रग्स का गलत इस्तेमाल, क्राइम, करप्शन कम हो सकता है और साथ ही देश को इससे आर्थिक लाभ भी होगा.’.

With my nephew @AvinashTharoor, I have waded into the drug policy debate, by arguing in favour of the legalisation & regulation of cannabis in the land of bhang: https://t.co/CdAiT1SJFA