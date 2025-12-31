बिना टेस्ट घर पर जानें हार्ट अटैक का रिस्क, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आसान तरीका

बिजी जिंदगी के चलते लोग अपने खान-पान का ध्यान नहीं रखते हैं और हमारी खराब लाइफस्टाइल ही ज्यादातर गंभीर बीमारियों की वजह होती है. अगर आप समय रहते ही अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं तो आने वाले टाइम में आप दिल, लिवर, किडनी की बीमारियों से खुद को दूर रख पाएंगे. भारत में डायबिटीज और हार्ट डिजीज के आकंड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कम उम्र के लोगों को भी यह बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं. ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अधिकतर बीमारियों के बारे में लोगों को आखिर स्टेज पर ही जाकर पता चलता है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने हेल्दी हो तो आप बिना किसी ब्लड टेस्ट के ही अपने घर पर ही इस बात का पता लगा सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत आसान तरीका बताया है जिसकी मदद से आप अपने घर पर ही जान पाएंगे कि आपको आपका अंदर से कितने स्वस्थ हो, क्योंकि बाहर से ठीक दिखने के बावजूद लोग कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं.
न्यूट्रिशनिस्ट लीमा के मुताबिक, अक्सर लोग वजन देखकर तय करते हैं कि वे हेल्दी हैं या नहीं, लेकिन असली खतरा वजन नहीं, बल्कि कमर के आस-पास जमा वह चर्बी है जो दिखता भी नहीं. इसे विसरल फैट कहा जाता है, यह फैट आपके लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के आसपास जमा होता है. यह धीरे-धीरे शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है और भारतीय लोग यह फैट ज्यादातर होता है. इसलिए अगर आपको जानना है कि आप कितने हेल्दी तो आप अपनी कमर के माप से इसका पता लगा सकते हैं.
भारत और एशियन देशों में मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा अधिक होता है. इसी वजह से हमारे लिए कमर के खतरे के लेवल अलग तय किए गए हैं. जैसे-
आपकी कमर आपकी हाइट के आधे से कम होनी चाहिए. अगर आपकी कमर इन सीमाओं से अधिक है तो यह सीधे-सीधे मेटाबॉलिक रिस्क का संकेत है, भले ही आपका वजन नॉर्मल हो.
कमर की माप इसलिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही पर विसरल फैट होता है. यह वही फैट है जो सबसे खतरनाक माना जाता है.जब ये गहरा फैट बढ़ने लगता है तो शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं.
अगर आपकी कमर का साइज अधिक है, तो कुछ बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है.
वैसे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये विसरल फैट जिद्दी नहीं होता है. जिस तरह यह फैट जल्दी नुकसान करता है, उसी तरह सही कदम उठाने पर यह जल्दी घटता भी है. आपको बड़ी-बड़ी दवाओं या भारी-भरकम डाइट्स की जरूरत नहीं बस सही दिशा में लगातार छोटे कदम उठाना ही काफी होता है.
अगर आपकी कमर का साइज भी ज्यादा है और आप विसरल फैट को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो सही डाइट लेना शुरू करना होगा. इसके अलावा समय पर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस को कम करें.
आपका वजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी कमर बढ़ी हुई है, तो यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेत है. आज ही इसे मापें और छोटे-छोटे बदलावों से अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाना शुरू करें.