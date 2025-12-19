लंदन के डॉक्टर ने बताया लंबी उम्र पाने का 'सस्ता' तरीका! थाली में छिपा है सीक्रेट

लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लोग कई तरीके अपना रहे हैं. इसके लिए वो महंगे-महंगे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं आदि. लेकिन कुछ समय पहले लंदन के फेमस हार्ट सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन (Jeremy London, MD) का कहना है कि लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ के लिए आपको इन सब चीजों पर खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबी उम्र का राज आपके रोज के खाने में छिपा हुआ है. आपकी थाली में लंबी उम्र के लिए जो एक चीज है वो है, फाइबर (Fiber). यह कोई चमत्कारी मेडिसिन नहीं है और न ही तुरंत असर दिखाकी है लेकिन इसका असर धीरे-धीरे और लंबे समय तक रहता है.

फाइबर क्यों जरूरी है?

बोर्ड-सर्टिफाइड कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. जेरेमी ने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है कि फाइबर को अक्सर अधिक उम्र के लोगों से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि लोगों का मानना होता है कि उम्र बढ़ने के साथ फाइबर का सेवन करना चाहिए ताकि पेट की सेहत अच्छी रहे. लेकिन सच तो ये है कि हर उम्र में हेल्दी एजिंग के लिए जरूरी है.'

'फाइबर दिल और मेटाबॉलिज्म की सेहत को मजबूत करता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.'

डाइजेशन के लिए सबसे जरूरी

डॉ. जेरेमी का कहना है, 'फाइबर का सबसे बड़ा फायदा डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है क्योंकि यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और डाइवर्टिकुलर डिजीज जैसी आंतों की बीमारियों के खतरे को कम करता है. यदि कोई रोजाना जरूरत के मुताबिक फाइबर लेता है तो कोलन कैंसर का जोखिम भी घट सकता है. यही वजह है कि फाइबर को सिर्फ डाइजेशन नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ से जोड़कर देखना चाहिए.'

'कुछ तरह के फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनते हैं. ये बैक्टीरिया शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. यही प्रक्रिया उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कई बीमारियों से बचाव में मदद करती है.'

डॉ. जेरेमी चेतावनी देते हैं, 'अधिकतर लोग रोजाना पर्याप्त मात्रा से कम फाइबर लेते हैं जबकि रिसर्च बताती हैं कि जैसे-जैसे फाइबर का सेवन बढ़ता है वैसे-वैसे इसके फायदे भी बढ़ते जाते हैं.'

फाइबर के लिए क्या खाएं?

Healthline के मुताबिक, रोजाना खाई जाने वाली चीजें ही आपके फाइबर इंटेक को बढ़ाने में मदद करती हैं इसलिए आपको अलग से कोई सुपरफूड खाने की जरूरत नहीं है. फलों में नाशपाती, सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी और केला अच्छे ऑपशंस हैं. सब्जियों में गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शकरकंद फाइबर के साथ-साथ जरूरी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं. दालें, साबुत अनाज, नट्स और सीड्स डाइट में जोड़ें.

