हार्ट अटैक होगा या नहीं? MRI जांच से 10 साल पहले ही लगा सकते हैं पता, नई र‍िसर्च ने जगाई उम्मीद

आजकल साइलेंट हार्ट अटैक की घटनाएं आए दिन हमें चौंकाती हैं. इसमें ज्यादा उम्र या हृदय रोग होने जैसी कोई शर्तें नहीं होती हैं. चलते-फ‍िरते, झूमते और नाचते लोग भी इस तरह की घटनाओं का श‍िकार हो रहे हैं. इन तमाम घटनाओं के बीच स्कॉटलैंड की एक यून‍िवर्स‍िटी की एक ताजा स्टडी ने नई उम्मीद दी है. आइए जानते हैं- क्या है वो स्टडी और इसका आम लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है.

How MRI scans can identify heart issue before ten years (Representational Image by AI)