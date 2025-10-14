अंडा खाने को लेकर नई चेतावनी, 'कमजोर दिल' वाले जरूर पढ़ें

Eggs Damaging Heart Health: दुनियाभर में ब्रेकफास्ट में लोग सबसे ज्यादा अंडे खाते हैं और पोषण के मामले में भी अंडों को अधिक हेल्दी फूड कहा जाता है. एक अंडे में कई पोषक तत्व होते हैं और इसलिए लोग इसके बिना अपने खाने की प्लेट को अधूरा समझते हैं. लेकिन जामा नेटवर्क में पब्लिश हुई नई स्टडी 'एसोसिएशन ऑफ डायट्री कोलेस्ट्रॉल एंड एग कन्जम्पशन विद इंसिडेंट कार्डियोवस्कुलर डिजीज एंड मोर्टेलिटी' में बताया गया है कि रोजाना अंडे खाने से दिल की बीमारियों और मौत का जोखिम बढ़ जाता है.

हालांकि, इस बात को लेकर हमेशा से विवाद रहा है कि क्या अंडा खाने से दिल की सेहत पर वाकई बुरा असर पड़ता है. कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इस दावे से सहमत नजर नहीं आते हैं.

चलिए जानते हैं कि इस नई स्टडी में क्या बताया गया है-

आधे अंडे से खतरा कितना बढ़ता है?

रिसचर्स ने पाया है कि हर आधे अंडे को रोज खाने पर 17.5 साल के दौरान दिल की बीमारी का खतरा 6 प्रतिशत और मौत का खतरा 8 प्रतिशत बढ़ जाता है. इसका कारण अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को माना गया है. ये रिसर्च उस बात से उल्टी है जो कहती है कि खाने में मौजूद कोलेस्ट्रॉल टेंशन की बात नहीं है.

इस रिसर्च के लिए शिकागो के नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसचर्स ने 6 अमेरिकी रिसर्च डेटा को एनालाइज किया, जिसमें 29, 615 लोगों की जानकारी थी. ये रिसर्च ऑब्जेर्वेशनल थे, यानी इन लोगों को कोई खास डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया था, बस उनके डाइट और लाइफस्टाइल की जानकारी लेकर हेल्थ रिजल्ट्स पर निगरानी रखी गई.

1 अंडे में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है?

शुरुआत में लोगों से उनकी डाइट के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें रोजाना वो कितने अंडे खाते हैं, जैसी बातें शामिल थीं. एक बड़े अंडे में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी अन्य जानकारियां ली गईं, जैसे वो रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं?

इन सभी जानकारियों को लेने के बाद उन्हें औसतन 17.5 साल तक ट्रैक किया गया. ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, अत्यधिक 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल से दिल की बीमारियों का जोखिम 17% और मौत का जोखिम 18% बढ़ जाता है.

अंडे और कोलेस्ट्रॉल की तुलना

जब रिसचर्स ने अंडे और कोलेस्ट्रॉल को खाने से जुड़े जोखिम की तुलना की, उन्होंने पाया कि अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ही इससे होने वाले जोखिम को बढ़ाने का मुख्य कारण है. इसलिए अगर आप अपनी डाइट में अंडे लेते हैं तो आपको रोजाना खाने की मात्रा को कम करना होगा.

हालांकि अंडे पोषण से भरपूर हैं, लेकिन इस रिसर्च के अनुसार अधिक अंडे खाना दिल की बीमारी और मौत के जोखिम से जुड़ा हो सकता है. अगर आप रोज अंडे की अधिक मात्रा लेते हैं तो इसे सही मात्रा में खाना बेहतर होगा. इसके साथ ही आपको उन अपनी उन आदतों पर भी नजर रखने की जरूरत है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है.



