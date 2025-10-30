scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन की बात कहते राहुल गांधी का ये वीडियो अधूरा है, ये है सच्चाई

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है. यह दावा पूरी तरह भ्रामक है. ये राहुल गांधी के भाषण की एक अधूरी क्लिप है. असल में उन्होंने ये बात पीएम मोदी के बारे में कही थीं.  

आजतक फैक्ट चेक

दावा
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है.   
सच्चाई
ये राहुल गांधी के भाषण की एक अधूरी क्लिप है. असल में उन्होंने ये बात पीएम मोदी के बारे में कही थीं.  

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे सियासी वार-पलटवार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने मुजफ्फरपुर से अपनी पहली चुनावी रैली की शुरुआत की. इसी बीच राहुल गांधी के भाषण की एक क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं, “मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है. मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं.”

कुछ लोगों की मानें तो राहुल गांधी ने ये बात अपने लिए बोली. इसके अलावा इस ‘अजीबोगरीब’ बयान को लेकर कई लोग राहुल पर तंज भी कस रहे हैं. मिसाल के तौर पर वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ऐसे लक्षण सब समझ गए होगे बस कांग्रेस भाइयों बिल्कुल समझ में नहीं आयेगा खैर उनसे मैच भी करता है तभी तो काग्रेस में अभी तक लटके है. रही बात राहुल जी की तो वो न भगवान् को मानते है और हिन्दू तो हिंसक है फिर भी इनका भगवान् से कॉन्सेन है वो भी डायरेक्ट.”

 

image

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये राहुल गांधी के भाषण की एक अधूरी क्लिप है. असल में वो ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी के इस भाषण का पूरा वीडियो मिल गया. यहां इसे 29 अक्टूबर को लाइव स्ट्रीम किया गया था. डिसक्रिप्शन के मुताबिक उन्होंने ये भाषण बिहार के दरभंगा में दिया था. अपने भाषण में राहुल ने पीएम मोदी को घेरते हुए आरोप लगाया कि वो ड्रामा करते हैं.

वीडियो के 34 मिनट 24 सेकंड पर राहुल कहते हैं, “एक तरफ यमुना, गंदा पानी. उसको किसी ने पी लिया तो वो या तो बीमार होगा या मरेगा. उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है. अगर आप उसमें घुस गए तो आपको वहीं बीमारी हो जाएगी, इनफेक्शन हो जाएगा. मगर मोदी जी ने ड्रामा किया. छोटा-सा वहां पर तालाब बनाया. आपने देखा? देखा ना? ये है हिंदुस्तान. चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे. देखो भैया 56 इंच की छाती है. यमुना में जाकर मैं स्नान कर रहा हूं. मुझे कोई बीमारी नहीं होती. मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है. मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं (वायरल वीडियो वाला हिस्सा). मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है. साफ पानी उसमें डाला जाता है और फिर वीडियो कैमरा हमारे जो मीडिया के मित्र हैं दिखाएंगे. देखो-देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया.”

साफ है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन की बात राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनके लिए कही थी, न कि खुद के लिए. उनके भाषण का ये छोटा-सा हिस्सा काटकर झूठ फैलाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: अभिषेक पाठक
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
