फैक्ट चेक: क्या राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही मंच से नीचे उतर गईं ममता बनर्जी? नहीं, ये रही इस वीडियो की हकीकत

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) की शुरुआत हो चुकी है. इसे लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी तकरार चरम पर है. इसी बीच सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है.

इस वीडियो में ममता के साथ कई और लोग किसी मंच पर खड़े दिखाई देते हैं और राष्ट्रगान बज रहा है. राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही ममता, मंच से उतरने लगती हैं. वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “यहां राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ क्या.”

वहीं, एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “52 सेकंड के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाते वो देश का क्या सम्मान करेंगे.”

आज तक फैक्ट ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. ममता बनर्जी राष्ट्रगान के दौरान स्टेज से नहीं उतरी थीं.

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो को गौर से देखने पर मंच के पीछे लगे डिजिटल स्क्रीन पर हमें बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है, “माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी इनडोर स्टेडियम से नए आवेदनकर्ताओं के लिए विधवा भत्ते की सूचना करेंगी. तारीख: 23 मार्च, 2022. समय: दोपहर 2 बजे.” इससे ये अंदाजा लगता है कि ये वीडियो किसी हालिया घटना का नहीं है, बल्कि कम से कम तीन साल पुराना है.

इस बारे में कीवर्ड्स की मदद से खोजने पर हमें ‘ईटीवी भारत वेस्ट बंगाल’ के यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम का वीडियो मिला. 23 मार्च, 2022 को लाइव स्ट्रीम किए गए इस वीडियो में 11 मिनट 50 सेकेंड पर मंच से राष्ट्रगान होने की घोषणा की जाती है और सभी से खड़े होने का आग्रह किया जाता है. साथ ही ऐसा कहा जाता है कि पुलिस का बैंड ये राष्ट्रगान बजाएगा. हालांकि, इसके बाद वीडियो में राष्ट्रगान का हिस्सा म्यूट कर दिया गया है.

इस बारे में कुछ और खोजबीन करने पर हमें इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो तृणमूल कांग्रेस के नाम पर बने कई और फेसबुक पेजों (https://www.facebook.com/trinabhoomi/videos/2131854780316981/) पर मिला. 31 मिनट के इस वीडियो में 29 मिनट 46 सेकेंड से राष्ट्रगान की शुरुआत होती है.

यहां गौर करने वाली बात ये है कि वायरल वीडियो में किसी महिला को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ माइक पर राष्ट्रगान गाते हुए हुए सुना जा सकता है. जबकि ">असली वीडियो में कोई भी माइक पर राष्ट्रगान नहीं गा रहा था. असल में पुलिस का बैंड राष्ट्रगान का इंस्ट्रुमेंटल वाला हिस्सा बजा रहा थी. वीडियो में 30 मिनट 40 सेकेंड के करीब राष्ट्रगान का इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक खत्म होता है. इसके बाद ममता बनर्जी मंच से उतर जाती हैं.

असली वीडियो देखकर ये बात साफ हो जाती है कि एक फर्जी वीडियो के जरिए झूठा दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया.

