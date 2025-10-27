फैक्ट चेक: कैलिफोर्निया सड़क हादसे के वक्त ट्रक में खाना पका रहा था भारतीय चालक? नहीं, ये AI का कमाल है

अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के ट्रक चालक जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. जशनप्रीत पर आरोप है कि उन्होंने ओंटेरियो में नशे की हालात में अपने ट्रक से कई वाहनों को टक्कर मारी जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. ये घटना 21 अक्टूबर की है.

अब एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि जशनप्रीत ट्रक में खाना भी पका रहा था जिस वजह से उसका ध्यान भटका और उसने गाड़ी ठोक दी.

ये बात एक वीडियो के साथ कही जा रही है जिसमें एक सिख युवक हाइवे पर कोई वाहन चलाते हुए उसके अंदर खाना पकाते दिख रहा है. इसके बाद एक दूसरी क्लिप आती है जिसमें एक गाड़ी सड़क पर आगे खड़ीं दूसरी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारते दिख रही है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल वीडियो की पहली क्लिप एआई से बनाई गई है. दूसरी क्लिप कैलिफोर्निया वाली घटना की ही है.

कैसे पता की सच्चाई?

हमें कई सबूत मिले जिनसे साबित होता है कि ये वीडियो असली नहीं है

1. वायरल वीडियो में @Vox_Oculi नाम के किसी हैंडल का वॉटरमार्क दिख रहा है. हमें ये हैंडल एक्स पर मिला जहां ये वीडियो 23 अक्टूबर को शेयर किया गया था. यहां भी वीडियो के साथ वही बात लिखी है जो दावे में कही गई है. लेकिन इस हैंडल के बायो में ‘Satire’ और “AI Wizard” जैसे शब्दो का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इस अकाउंट पर कई एआई वीडियो मौजूद हैं.

Advertisement

2. वीडियो में कई गड़बड़ियां भी देखी जा सकती हैं. जैसे कि साइड व्यू मिरर में दिख रहा रिफ्लेक्शन बदल नहीं रहा है बल्कि एक जैसा ही है. जिस करछी ये सिख युवक खाना बना रहा है वो भी अटपटी-सी दिख रही है.

3. इसके अलावा, पास से निकल रही कार में आगे और पीछे की सीटों के लिए सिर्फ एक ही खिड़की दिख रही है.



4. वीडियो में दिख रहे सिख युवक का चेहरा भी आरोपी जशनप्रीत सिंह से नहीं मिलता है.

5. अमेरिका की फैक्ट चेकिंग संस्था लीड स्टोरीज ने भी वायरल दावे का खंडन किया है. संस्था ने कैलिफोर्निया हाइवे पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस वीडियो को पुलिस ने जारी नहीं किया है और इसका घटना से कोई संबंध नहीं है.

हालांकि, लीड स्टोरीज के अनुसार, दूसरी क्लिप कैलिफोर्निया वाली घटना की ही है और इसे पुलिस ने जारी किया था. कई न्यूज रिपोर्ट्स में भी इसे देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----