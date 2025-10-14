scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: सीमा कुशवाहा और चिराग पासवान की मुलाकात का ढाई साल पुराना वीडियो अभी का बताकर हुआ वायरल  

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि आरजेडी नेता सीमा टिकट के लिए अपनी पार्टी छोड़कर चिराग पासवान के पास पहुंच गई हैं? आजतक की टीम ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार चुनाव में टिकट कटने से नाराज आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान से मिलने पहुंच गईं.  
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो फरवरी 2023 का है जब बिहार के रोहतास जिले में चिराग पासवान ने शहीद दारोगा वीरेंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया था.  

चुनाव में टिकट कट जाने पर पाला बदल लेना कोई नई बात नहीं है. लेकिन क्या अक्सर चर्चा में रहने वाली युवा आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा अब टिकट के लिए अपनी पार्टी छोड़कर चिराग पासवान के पास पहुंच गई हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है जिसके जरिये यही बात कही जा रही है.

आरजेडी ने 14 अक्टूूबर की दोपहर तक अपने उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है. लेकिन कई संभावित नामों की लिस्ट चर्चा में है.

वायरल वीडियो में सीमा कुशवाहा, लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) सांसद चिराग पासवान के साथ किसी कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठी दिख रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये हाल-फिलहाल में हुई सीमा और चिराग की मुलाकात का वीडियो है. कई लोग  '#biharelection2025' जैसे हैशटैग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: किरोड़ी लाल मीणा को करना पड़ा राजस्थान की जनता के गुस्से का सामना? ये है वीडियो की पूरी कहानी 
Fact Check Viral Video
फैक्ट चेक: भारतीय मिग-21 विमान क्रैश का पुराना वीडियो पाक-अफगान संघर्ष से जोड़कर वायरल 
fact check
फैक्ट चेक: AI से बनाई गई बुर्कानशी महिला क्रिकेटरों की फोटो को असली मानकर किया गया शेयर 
mutaki press conference women journalists entry ban
फैक्ट चेक: जिस फोटो के जरिए मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन का दावा झूठा बताया जा रहा है, ये रही उसकी असलियत 
Fact Check Cover Photo
फैक्ट चेक: दीवार पर हनुमान जी का स्केच बनाते बंदर का ये वीडियो AI का कमाल है 

एक एक्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, ""सीमा कुशवाहा" की जानकारी तो चिराग जी से भी है. RJD से टिकट कटने के बाद. चिराग जी के पास पहुंची सीमा जी."  

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, "मुझे लग रहा है सीमा भौजी ने सही जगह चुनी अब इनको टिकट भी मिल जाएगा और विधायक भी बन जाएंगी!", वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "इतनी जल्दी पार्टी बदल ली".

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि फरवरी 2023 का है. उस वक्त चिराग पासवान बिहार के रोहतास जिले में शहीद दारोगा वीरेंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए सोन डिहरा गांव पहुंचे थे. सीमा कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं. हाल-फिलहाल में चिराग पासवान और सीमा कुशवाहा की मुलाकात की कोई खबर नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

हमने देखा कि वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है. इसके कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने फरवरी 2023 में  शेयर किया था. इतनी बात तो यहीं पर साबित हो जाती है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है.

इस बारे में और सर्च करने पर हमें लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के आधिकारिक फेसबुक पेज का 4 फरवरी का एक पोस्ट मिला. इस पोस्ट में मौजूद तस्वीरें वायरल वीडियो से एकदम मेल खा रही हैं. चिराग और सीमा के कपड़े, टेंट का डिजाइन और चिराग के पास नीले कुर्ते में बैठे व्यक्ति- वायरल वीडियो और तस्वीरों, दोनों में इन्हें देखा जा सकता है.

एलजेपी (रामविलास) की पोस्ट के मुताबिक, चिराग, 4 फरवरी को रोहतास, बिहार के सोन डिहरा गांव में शहीद दारोगा वीरेन्द्र कुमार पासवान की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे. ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं.

Advertisement

फरवरी, 2025 में इस कार्यक्रम के बारे में कई खबरें छपी थीं.

कुछ रिपोर्ट्सके मुताबिक, दारोगा वीरेन्द्र कुमार, बालू के अवैध खनन के आरोपियों को गिरफ्तार करने गए थे. जब वो आरोपी को गिरफ्तार उसके घर से बाहर निकल रहे थे तो कुछ ग्रामीणों ने उसके घर की छत से उन पर क्राउन गियर गिरा दिया था जिससे वो घायल हो गए थे. कुछ दिन इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई थी. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दारोगा वीरेंद्र कुमार को उनके काम के लिए 41 बार पुरस्कृत किया गया था.

2020 में टिकट कटने पर छोड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी

2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीमा कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की प्रदेश महासचिव थीं. लेकिन बाद में उन्होंने टिकट कटने पर पार्टी छोड़ दी थी. 2023 में वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से जुड़ी थीं और कुछ समय बाद आरजेडी से जुड़ गई थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें सीट मिलने की उम्मीद है.

कुछ दिनों पहले उनके रोने का पांच साल पुराना वीडियो भी अभी का बताकर वायरल हुआ था. उस वक्त भी हमने इसकी सच्चाई बताई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement