फैक्ट चेक: रामायण से प्रभावित होकर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर तमकीन खान के हिंदू बनने की बात है बेबुनियाद

भगवा साड़ी पहने हुए एक लड़की की फोटो शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मुस्लिम लड़की है जिसका रामायण पढ़ने से ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया. तस्वीर में दिख रही लड़की तुलसी की माला पहने हुए है. मांग में सिंदूर है और हाथों में मेहंदी.

और पढ़ें

इसे शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, "इनका नाम तमकीन खान है. तमकीन का जन्म एक कट्टर मुस्लिम घर में हुआ था जहाँ सभी इस्लामिक रीति रिवाजों को बेहद संजीदगी से फॉलो किया जाता था. तमकीन भी बाकी मुसलमानों की तरह मदरसा में पढ़ती थी लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से इनके पिता ने इन्हे अच्छे स्कूल से पढ़ाया. खबर है कि तमकीन किताबें पढ़ने की शौक़ीन थीं और उन्होंने जब इसी क्रम में रामायण पढ़ी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को जब इन्होंने जाना तो उनकी भक्त बन गईं. जिसके बाद उन्होंने अपने अब्बू को बोला कि वो हिंसा, घृणा पर आधारित मजहब छोड़कर सत्य सनातन धर्म को अपनाने जा रही हैं. कई हाज़ी काज़ियों ने तमकीन को अपनी अपनी दलीलों से समझाने की कोशिश की लेकिन राम की धुन में रमी तमकीन ने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया. सनातन में आपका स्वागत है तमकीन"

Advertisement

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

​

​

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल फोटो में दिख रही लड़की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तमकीन खान हैं. तमकीन ने अप्रैल 2025 में खुद एक वीडियो जारी करके बताया था कि उनके धर्म परिवर्तन की बात में कोई सच्चाई नहीं है.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: ईरान की सरकार के समर्थन में नहीं उमड़ी है ये भीड़, कासिम सुलेमानी के जनाजे का ये वीडियो

कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमने देखा कि वायरल पोस्ट में कमेंट करने वाले कुछ लोग लिख रहे हैं कि तमकीन के धर्म परिवर्तन वाली बात गलत है.

इस बारे में थोड़ा और सर्च करने पर हमें पता लगा कि तमकीन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 अप्रैल, 2025 को '#ramnavmi' और '#sitaram' जैसे हैशटैग्स के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था. इसके एक फ्रेम में ठीक वही तस्वीर देखी जा सकती है जो इस वक्त वायरल हो रही है.

तमकीन ने 6 अप्रैल, 2025 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसी भगवा साड़ी वाले लुक में और भी तस्वीरें पोस्ट की थीं.

गौरतलब है कि साल 2025 में रामनवमी 6 अप्रैल को ही थी.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: सनी देओल ने बीजेपी को नहीं कहा गुंडों की पार्टी, वायरल पोस्टकार्ड फर्जी है

अप्रैल 2025 में भी तमकीन की ये भगवा साड़ी वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद भी कई लोगों ने दावा किया था कि वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गई हैं.

Advertisement

उन्होंने 15 अप्रैल, 2025 को एक वीडियो जारी करके इस बारे में स्पष्टीकरण दिया था. इसमें वो कहती हैं कि वो हर धर्म की इज्जत करती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने धर्म की इज्जत नहीं करतीं. वो ये भी कहती हैं कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है और वो हर धर्म के त्यौहार मनाती हैं. साथ ही, वो कहती हैं, "मैंने कुछ दिन पहले सीता माता का रोल निभाया था. वो एक कैरेक्टर प्ले था, राइट? मुझे बहुत खुशी हुई थी वो करके. खुद ही मेरे दिमाग में आया था वो बनाने के लिए. किसी से पूछा नहीं था, किसी के लिए नहीं बनाया था. लेकिन उसको लेके इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है. इतनी ज्यादा बातें की जा रही हैं कि मैंने धर्म चेंज कर दिया. मैंने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है क्योंकि वो हिंसा सिखाता है."

तमकीन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन और यूट्यूब पर 3.41 मिलियन फॉलोवर्स हैं. खबरों के मुताबिक उन्होंने सायरन नाम की फिल्म और बॉलीवुड जंक्शन नाम की वेब सीरीज में काम किया है. उन्हें चर्चित टीवी शो बिग बॉस के सेट पर भी बुलाया जा चुका है.

हमें तमकीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स में या किसी भी विश्वसनीय वेबसाइट में उनके धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने की खबर नहीं मिली. हमने उनसे संपर्क किया है. अगर उनका जवाब आता है तो उसे खबर में अपडेट किया जाएगा.

---- समाप्त ----