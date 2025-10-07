फैक्ट चेक: धान काटने वाली ये मल्टीपर्पज मशीन न तो असली है और न ही चीन का करामाती आविष्कार

टेक्नोलॉजी के मामले में चीन ने बीते कई सालों में काफी प्रगति की है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक ऐसी एडवांस मशीन बना ली है जिससे फसल भी काटी जा सकती है, कटी हुई फसल को अनलोड भी किया जा सकता है, और तो और मशीन पर खाना भी बनाया जा सकता है.

वायरल वीडियो में एक शख्स को खेत में एक ऐसी मशीन चलाते हुए देखा जा सकता है जो अपने आप फसल काट रही है. इसके अलावा मशीन पर बैठा शख्स खाना भी पका रहा है, साथ ही खा भी रहा है. मशीन के ऊपर एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है. कुछ दूर चलने के बाद मशीन का ऊपरी हिस्सा अलग होकर कटी हुई फसल को किसी गाड़ी में डाल देता है.

वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग चीन की वाहवाही कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये मशीन चीन में बनी है.

एक व्यक्ति ने लिखा, “चाइना के खुरापाती दिमाग से मैं हैरान रहता हूं, मैं खुशी मनाऊं या अपने कमी का अफसोस जताऊं! अभी तक मैंने धान काटने वाला मशीन देखा था? लेकिन उड़ने वाला मशीन नहीं देखा था और उसी में खाना भी बना रहा है!”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असली मशीन का नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘Siminarongsak’ ( https://www.instagram.com/p/DPaWHQ1Cejh/ ) नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 5 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था. पोस्ट के साथ थाई भाषा में कैप्शन लिखा हुआ है और ‘funny’ जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा इस अकाउंट से जुड़े यूट्यूब चैनल पर भी 5 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड किया गया था. यहां कैप्शन में ‘AI’ हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था. इससे ऐसा लगता है कि ये वीडियो AI से बनाया गया है.

इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते कई वीडियो मौजूद हैं जो देखने में असली नहीं लगते हैं. इन विडियोज में शख्स को अलग-अलग तरह की मशीनों से फसल काटते और खेती करते हुए देखा जा सकता है.

इसके अलावा कुछ वीडियो में तो ऐसी मशीनों का इस्तेमाल भी दिखाया गया है जो हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान जैसी दिखती हैं. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायरल वीडियो को AI से बनाया गया है.

इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्टर टूल से टेस्ट किया. Hive Moderation टूल ने वीडियो को 99.8 प्रतिशत AI से बना हुआ बताया.

साफ है कि AI से बनाए गए वीडियो को लोग असली समझकर शेयर कर रहे हैं जिससे भ्रम फैल रहा है.

