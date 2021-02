फैक्ट चेक: मिया खलीफा के पोस्टर को केक पेश करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीर मॉर्फिंग से की गई तैयार

इंटरनेशनल पॉप आर्टिस्ट रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बाद पूर्व एडल्ट फिल्म स्टार मिया खलीफा ने भी भारत में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन किया. इसी दौरान, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खलीफा के पोस्टर को केक पेश करते दिख रहे हैं. ऐसी ही एक इमेज के साथ दिए गए अंग्रेजी के कैप्शन का अर्थ है- “इतनी गुलाम मानसिकता? तुष्टिकरण का चरम...उफ़..कॉन्गी तरीका! @INCindia की सबसे प्रभावी और भारत विरोधी विचारधारा!?”

So much enslaved mentality ?

Height of Appeasement... uff.. the Congi Way !@INCIndia most effective n anti India ideology !? pic.twitter.com/fYy2LQCS2H