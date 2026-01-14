फैक्ट चेक: ईरान में ताजा बवाल के बीच मौलवी को पड़े थप्पड़? नहीं, 2021 के इस वीडियो की ये है कहानी

बीते कुछ दिनों से ईरान में भारी बवाल जारी है. महंगाई और आर्थिक बदहाली को लेकर शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन अब वहां के इस्लामिक शासन को चुनौती दे रहा है. इस दौरान 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नौजवान, मुस्लिम मौलाना जैसे दिखने वाले एक शख्स से बहस करते और उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है.

कुछ लोग इसे ईरान का हालिया वीडियो बताकर कह रहे हैं कि ईरान की जनता ने मौलवियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है. मिसाल के तौर पर वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ईरान मे जनता की क्रांति इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अब मौलानाओ की धुनाई मॉब लिंचिंग करने से पीछे नहीं हट रहे. काला त्रिपाल संकट में है.”

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, 2021 का है. उस वक्त ईरान की पुलिस ने इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये AVATODAY नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 17 अप्रैल, 2021 को पोस्ट किया गया था. यानि इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है. इस पोस्ट में वीडियो को फर्जी बताया गया है.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इस वीडियो से संबंधित फारसी भाषा में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. Independent की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हुसैन रहीमी ने इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया था. रहीमी ने बताया कि इस वीडियो के सिलसिले में एक लड़के और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने ये भी बताया कि दोनों लोग देश छोड़ने की योजना बना रहे थे.

पिता-पुत्र के अलावा कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था. ईरान इंटरनेशनल की वीडियो रिपोर्ट में भी गिरफ्तार किए गए लोगों को हथकड़ियों में देखा जा सकता है.

Tabnak की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में Clergy की वेशभूषा में नजर आ रहा व्यक्ति उत्तरी तेहरान में एक कारपेट क्लीनिंग की दुकान पर काम करता था. इसके अलावा उसे थप्पड़ मारने वाला शख्स उसी का बेटा था.

यानी साफ है कि वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे भ्रामक हैं.

