फैक्ट चेक: इलेक्ट्रिक कार में खतरनाक धमाके का ये वीडियो इंदौर का नहीं है

एक कार में तेज धमाका होने का वीडियो कई लोग इंदौर का बताकर शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया.

वीडियो की शुरुआत में एक कार के नीचे से हल्का धुआं निकलता हुआ दिखता है. इसके बाद धुआं निकलने की स्पीड तेज हो जाती है और फिर कार में धमाका हो जाता है. किसी इमारत की ऊपरी मंजिल से ये वीडियो बना रहा शख्स भी चौंक कर पीछे हो जाता है.

एक थ्रेड्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "इंदौर में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में धमाका, इलाके में मचा हड़कंप इंदौर शहर के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक तेज धमाका हो गया. धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. घटना सुबह के समय की बताई जा रही है, जब कार चार्जिंग पर नहीं थी, फिर भी उसमें अचानक विस्फोट हो गया."

ग्लोबल हेराल्ड न्यूज, जेएसआर टाइम्स और इंदौर एक्सप्रेस जैसे कई न्यूज आउटलेट्स ने इस वीडियो को इंदौर की घटना बताकर शेयर किया.

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो इंदौर का नहीं है. इसे नवंबर में कई सारी न्यूज वेबसाइट्स ने चीन का बताकर शेयर किया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे '@IntelligenceGo' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 19 नवंबर को शेयर किया था. साथ ही, ये बताया था कि जिस कार में विस्फोट हुआ, वो Feifan ER6 है. Feifan ER6 चीन की SAIC Motor नामक कंपनी की सेडान कार है.

कारों की नीलामी से संबंधित वेबसाइट 'plc.auction' पर हमें इस कार की एक तस्वीर मिली. ये कार, वायरल वीडियो वाली कार से काफी मिलती है.

ये देखकर हमें लगा कि ये वीडियो चीन से संबंधित हो सकता है.

वीडियो के बारे में कीवर्ड सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी चीनी भाषा की कई खबरें मिलीं. news.nextapple.com की खबर के अनुसार, ये घटना चीन की एक सामुदायिक पार्किंग में हुई थी. वहां पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाया और जब धमाका हुआ तो उसने जहरीला धुआं निकलने की आशंका में अपने घर की खिड़की बंद कर ली.

कुछ अन्य खबरों के अनुसार जिस Feifan ER6 कार में ये धमाका हुआ, उसका निर्माण चीन में बंद हो चुका है.

आजतक के इंदौर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने भी हमें यही बताया कि वायरल वीडियो इंदौर का नहीं है. उन्होंने बताया कि 25 नवंबर, 2025 को इंदौर में बंगाली चौराहे के पास एक चलती कार में आग लग गई थी. उन्होंने हमें इस घटना का एक वीडियो भी भेजा जिसे नीचे देखा जा सकता है.

हालांकि हम इस बात की पक्के तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते कि ये वीडियो किस जगह का और किस तारीख का है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये इंदौर का नहीं है.

