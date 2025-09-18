scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: क्या बांसुरी स्वराज ने राष्ट्रगान का अपमान किया? नहीं, ये वीडियो अधूरा है

इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर खड़े लोग और ऑडिटोरियम में मौजूद लोग राष्ट्रगान को एक सुर में नहीं गा रहे थे जिससे तालमेल गड़बड़ हो रहा था. इसके बाद वीडियो में सांसद बांसुरी स्वराज लोगों से राष्ट्रगान दोबारा शुरू करने को कहती हैं और मंच पर लगे माइक से ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों से मर्यादा में रहकर एक सुर में गाने की अपील करती हैं.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बांसुरी स्वराज राष्ट्रगान को बीच में ही छोड़कर चली गईं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो अधूरा है. बांसुरी मंच छोड़कर नहीं गई थीं. उन्होंने पहले बिना तालमेल के राष्ट्रगान गा रहे लोगों से इसे साथ में गाने की अपील की और फिर उसे दोबारा शुरू करवाया.

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. लेकिन राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं. इसी बीच बीजेपी नेता और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें उन्हें राष्ट्रगान के दौरान मंच से जाते हुए देखा जा सकता है. इस घटना को बिहार के बोधगया का बताया जा रहा है.

वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, “राष्ट्रगान की बेइज्जती करती हुई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज. इन्हें देशद्रोह में जेल भेजिये मोदी जी. वरना माना जायेंगे आप देश में दो संविधान चलाते हैं, एक आम इंसान के लिए, दूसरा भाजपा वालो के लिये?” वायरल वीडियो पर भी “बोधगया राष्ट्रीय गाना को सम्मानित नहीं किया देखिए” लिखा है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अधूरा है. वीडियो बिहार के गया में हुए एक कार्यक्रम का है जहां बांसुरी स्वराज लोगों से अपील कर रही थीं कि वो राष्ट्रगान को एकसाथ और सही ढंग से गाएं. उनके अपील करने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राष्ट्रगान दोबारा शुरू करके उसे एक सुर में गाया था.

सम्बंधित ख़बरें

Pappu Yadav fact check
फैक्ट चेक: बिहार में पीएम मोदी से मिलने के बाद पप्पू यादव हुए भगवामय? ये है वीडियो की सच्चाई 
मेरठ मामले से जोड़कर वायरल हुआ हरियाणा का वीडियो
फैक्ट चेक: मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड के बाद एक और पति का वीभत्स कत्ल? जानिये इस चौंकाने वाले वीडियो की असलियत 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: बिहार चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ है ऐलान, 2010 का है ये शेड्यूल  
Fact Check.
फैक्ट चेक: नेपाल के Gen-Z प्रोटेस्ट की तर्ज पर भारत में भी हुआ ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, ये वीडियो 2021 का है 
Aaj Tak Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: नेपाल में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे? ये है वीडियो की सच्चाई 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल पोस्ट के जवाब में कई लोगों ने इस वीडियो को अधूरा बताया. हमें बांसुरी स्वराज का राष्ट्रगान गाते समय मंच से चले जाने वाले वीडियो का लंबा वर्जन भी मिला जिसे भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. एक मिनट 17 सेकंड लंबे

Advertisement

इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर खड़े लोग और ऑडिटोरियम में मौजूद लोग राष्ट्रगान को एक सुर में नहीं गा रहे थे जिससे तालमेल गड़बड़ हो रहा था.

इसके बाद वीडियो में सांसद बांसुरी स्वराज लोगों से राष्ट्रगान दोबारा शुरू करने को कहती हैं और मंच पर लगे माइक से ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों से मर्यादा में रहकर एक सुर में गाने की अपील करती हैं. इसके बाद स्वराज समेत सभी लोग दोबारा से राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं और एक सुर में गाते हैं.

इस एक मिनट 17 सेकंड लंबे वीडियो को बांसुरी स्वराज ने 17 सितंबर को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, “सोशल मीडिया पर अधूरा वीडियो फैलाया जा रहा है. सच्चाई ये है कि मैंने आग्रह किया था कि राष्ट्रगान पूरा और सही ढंग से गाया जाए. यह पूरा वीडियो है जहाँ हमने गर्व और सम्मान के साथ पूरा राष्ट्रगान गाया.” वीडियो को ध्यान से देखने पर मंच के पीछे लगे होर्डिंग पर गयाजी पूर्वी लिखा हुआ है. कीवर्ड सर्च करने पर हमें ऐसे कई पोस्ट मिले जिनमें लोगों ने बांसुरी स्वराज के इस कार्यक्रम को बिहार के गया में 13 सितंबर को हुए युवा शंखनाद कार्यक्रम का बताया है.

Advertisement

हमें 13 सितंबर को युवा शंखनाद कार्यक्रम के बारे में छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें उन लोगों को देखा जा सकता है, जो वायरल वीडियो में बांसुरी स्वराज के साथ खड़े दिखते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्वराज इस कार्यक्रम में महागठबंधन पर जमकर बरसी थीं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि भारतीय राजनीति में ऐसे घटिया आचरण को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

साफ है, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के एक अधूरे वीडियो को शेयर करते हुुए कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रगान बीच में ही छोड़कर चली गईं, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है.

रिपोर्ट - आशीष कुमार

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement