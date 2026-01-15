scorecardresearch
 
धोखे से टूटी बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी, आया पैनिक अटैक, मैनेजर ने बताया हाल

बिग बॉस ओटीटी 3 की फेम यूट्यूबर शिवानी कुमारी को अपनों से धोखा मिला है. दो दिन पहले पैनिक अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जानते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है.

शिवानी को मिला धोखा (PHOTO: Instagram @shivani__kumari321)
बिग बॉस ओटीटी 3 फेम और यूट्यूबर शिवानी कुमारी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. यूट्यूबर को दो दिन पहले पैनिक अटैक आया, जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया. शिवानी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें एक महीने आराम करने की सलाह दी है. शिवानी  के मैनेजर अभिषेक कुमार ने उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

कैसी है शिवानी की तबीयत 
शिवानी कुमारी के मैनेजर अभिषेक कुमार ने TimesNow संग बातचीत में बताया कि कुछ दिन पहले उनकी हेल्थ खराब हो गई थी. पड़ोसियों और फैमिली मेंबर्स के धोखे से वो 15 दिनों से बहुत ज्यादा टेंशन में थीं. शाम को अचानक उन्हें पैनिक अटैक आ गया. 
 
ट्रॉमा के बारे में बताते हुए मैनेजर ने कहा, उन्हें बेहोशी लगने लगी. सीने में दर्द और सिरदर्द हुआ. सांस लेने में भी दिक्कत हुई. हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर ने 15 दिनों की दवाइयां दी हैं और एक महीने आराम करने को कहा है. जब शिवानी कुमारी की मौजूदा हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा गया, तो अभिषेक ने कहा, वो अब बेहतर महसूस कर रही हैं. आने वाले दिनों में उनकी हेल्थ पर और अपडेट शेयर करूंगा. 

ये पहला मौका नहीं है, जब शिवानी को पैनिक अटैक आया. बिग बॉस हाउस में भी उन्हें पैनिक अटैक आए थे, लेकिन इस बार वो अपनों से मिला धोखा बर्दाशत नहीं कर पाईं. 

यूपी की शिवानी ने कमाया बड़ा नाम
शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश, कानपुर की यूट्यूबर हैं. उनके देसी अंदाज और लाइफस्टाइल को फैन्स खूब पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें बिग बॉस ओटीटी 3 में जाने का मौका मिला. शो में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता. शो में उनके रणवीर शौरी, सना सुल्तान खान, चंद्रिका दीक्षित और बाकियों के साथ बहुत झगड़े हुए थे. लेकिन वो हार नहीं मानीं और बड़े सेलेब्स के बीच अपनी आवाज बुलंद रखी. 

शिवानी की हेल्थ को लेकर उनके फैन्स परेशान हो रहे थे. सबकी यही दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाएं. 


 

