पति को छोड़ मिस्ट्री मैन के प्यार में 'वड़ा पाव गर्ल', साथ रहने का किया वादा, पीछे पड़े ट्रोल्स

'बिग बॉस ओटीटी' फेम चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शादीशुदा जिंदगी इन दिनों खूब सुर्खियों में है. चंद्रिका अपने पति युगम गेरा को छोड़कर एक मिस्ट्री मैन के साथ काफी वायरल हो रही हैं. उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी व्यूज बटोर रहे हैं.

'वड़ा पाव गर्ल' से मिस्ट्री मैन का वादा

चंद्रिका दीक्षित का अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसपर काफी बवाल मचा. वड़ा पाव गर्ल ने अपने पति पर अफेयर के आरोप लगाए थे. उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने पति युगम की चैट्स लीक की थीं. लेकिन फिर वड़ा पाव गर्ल एक मिस्ट्री मैन संग दिखीं, जिसके साथ उनकी रोमांटिक रील्स और फोटोज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

उन्होंने कुछ ही दिन पहले मिस्ट्री मैन संग प्यार का इजहार किया. लोगों को लगने लगा कि ये सब वड़ा पाव गर्ल का नया ड्रामा है. मगर फिर उन्होंने अपनी और मिस्ट्री मैन की शादी के जोड़े में तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिससे काफी हड़कंप मचा था. हालांकि ये भी चंद्रिका का ब्रैंड शूट था, जिससे यूजर्स काफी नाराज हुए. अब वड़ा पाव गर्ल ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज होने का एक और मौका दिया है.

चंद्रिका दीक्षित ने अपनी और मिस्ट्री मैन की एक और रील शेयर की है, जिसमें वो 'प्रॉमिस डे' पर उनसे एक वादा करने की बात कहती हैं. वड़ा पाव गर्ल चाहती हैं कि उनके मिस्ट्री मैन कभी उनसे अलग ना हो. जिसका बाद में वो वादा भी करते हैं. वड़ा पाव गर्ल कहती हैं कि क्या उन्हें डर नहीं लगता? तो इसपर मिस्ट्री मैन कहता है कि उन्हें उनसे मोहब्बत हुई है, तो कोई डर नहीं है.

यूजर्स के बीच वायरल चंद्रिका का पुराना बयान

वड़ा पाव गर्ल के इस वीडियो पर यूजर्स तंज कस रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपने पति युगम गेरा से भी ऐसा ही एक वादा किया था, जिसे वो तोड़ चुकी हैं. यूजर्स के बीच चंद्रिका का एक पुराना इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो कहती हैं, 'अब लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा आ गया है, तो मैं अब युगम को छोड़ दूंगी. उसका पत्ता साफ हो जाएगा.'

'लेकिन मैं लाइफ में चाहे कहीं भी चली जाऊं, मुझे हमेशा अपने पति का हाथ साथ चाहिए होगा. जब मैं रोने लगूं या लड़खड़ाऊं, तो वो मुझे मां-बाप-पति के रूप में साथ चाहिए, मुझे उनके साथ सक्सेस को छूने में बड़ा मजा आता है. दुनिया तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगी, बहलाएगी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी के आखिरी लड़के हो और सिर्फ तुम ही रहोगे.'

