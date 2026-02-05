'यहीं मिलूंगा तुझे' धमकियों से डरीं 'वड़ा पाव गर्ल', काम छोड़ बैठीं घर? पति बोला- फर्क नहीं...

वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में आ चुकी हैं. उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर चीटिंग करने का आरोप लगाया है. युगम का कहना है कि चंद्रिका का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. युगम ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि चंद्रिका उनकी धमकी से डर गई हैं.

पति की धमकी से डरीं चंद्रिका?

पति से अनबन की खबरों के बीच चंद्रिका दीक्षित लगातार मिस्ट्री मैन संग वीडियोज शेयर कर रही हैं. युगम का कहना है कि उन पर लगाए गए चंद्रिका के आरोप गलत हैं. वो चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही हैं और उनका खुद अफेयर चल रहा है. वो पत्नी के वीडियो शेयर कर पूछ रहे हैं कि चंद्रिका के साथ नजर आ रहा बंदा कौन है.

आरोपों के बीच युगम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर छोटा सा वीडियो शेयर किया है. वो पत्नी की शॉप दिखाते हुए कह रहे हैं कि क्या हुआ चंद्रिका दुकान क्यों नहीं खुली. डर गईं क्या. वीडियो तो तूने डिलीट कर ही दी. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे. जो डरता है, वही भागता है. यहीं मिलूंगा तुझे जब मर्जी हो तब आ जाना. कल भी यहीं मिलूंगा.

चंद्रिका ने शेयर की पोस्ट?

युगम के वीडियो से पहले चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर रिश्तों को लेकर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा कि अब लाइफ ही टेम्परेरी है, तो कोई और परमानेंट कैसे हो सकता है.

कौन है मिस्ट्री मैन?

कमाल की बात ये है कि चंद्रिका के पति जिस मिस्ट्री मैन के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो शख्स कुछ महीने पहले तक उनके वीडियोज में दिख रहा था. चंद्रिका के इंस्टाग्राम पर तीनों के साथ में कई वीडियोज हैं. अब जब किसी वीडियो में तीनों साथ दिख रहे हैं, तो युगम कैसे पूछ सकते हैं कि ये बंदा कौन है. चंद्रिका के पति उस शख्स को पहले जानते होंगे, इसलिए उन्होंने साथ में वीडियो बनाया. फिर ये सवाल-जवाब का ड्रामा क्यों. चंद्रिका और युगम के झगड़े को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिसका जवाब शायद समय आने पर मिल जाए.

वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस ओटीटी 3 में देखा गया था.

