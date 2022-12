Urfi Javed को रेप-जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार

उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस और अतरंगी कपड़ों के चलते अक्सर मुश्किलों में फंसती हैं. उर्फी को सोशल मीडिया पर अपने लुक्स के चलते ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है. लेकिन कई बार लोग अपनी हदें भी भूल जाते हैं और एक्ट्रेस को धमकियां देना भी शुरू कर देते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में उर्फी संग एक शख्स ने किया था, जिसे अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

उर्फी को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार

उर्फी ने कुछ दिन पहले एक शख्स के व्हाट्सएप मैसेज को ट्विटर पर शेयर किया था. उनका कहना था कि ये शख्स उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां दे रहा है. उर्फी ने अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस को भी टैग किया था. उनका कहना था कि वो अभी भारत में नहीं हैं, इसलिए ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं करवा सकतीं, लेकिन सभी को शख्स के बारे में बता रही हैं. अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, शख्स को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है.

एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, इस शख्स का नाम नवीन गिरी है. बुधवार की सुबह गोरेगांव की पुलिस से इसे गिरफ्तार किया था. शख्स को इंडियन पीनल कोड और आईटी एक्ट के सेक्शन 354 ए (यौन शोषण) 354 डी (पीछा करना) 509, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

I’ve been receiving rape and death threats from this man everyday from new numbers . Unfortunately I’m not in india so I can’t file an official complaint and can’t do anything but here is his photo to make everyone aware about this guy @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice pic.twitter.com/YaNgaijh4G