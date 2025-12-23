'आधी रात 3.30 बजे दो अनजान शख्स...', उर्फी के साथ हुई बदतमीजी, घर में घुसे लोग, कैसे बचाई जान?

फैशन क्वीन उर्फी जावेद इस समय खौफ में हैं. आधी रात को उनके घर में दो लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें सोमवार (22 दिसंबर) की सुबह आनन-फानन में अपनी बहनों संग पुलिस स्टेशन भागना पड़ा. उर्फी ने सोशल मीडिया के जरिए जब फैंस को ये जानकारी दी तो हर कोई उनके लिए चिंतित नजर आया. अब उन्होंने बताया है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ?

और पढ़ें

खतरे में उर्फी जावेद?

उर्फी जावेद ने ईटाइम्स संग बातचीत में बताया कि 22 दिसंबर रात करीब 3.30 बजे 1 अनजान शख्स लगातार करीब 10 मिनट तक उनके घर के दरवाजे की बेल बजाता रहा. बाद में उन्हें पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं और वो उनके घर के बाहर से जा नहीं रहे थे. उर्फी को फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ी. पुलिस के आने पर ही वो दो अनजान शख्स उनके घर से बाहर भागे.

उर्फी ने बताया कि जब दो लोग लगातार 10 मिनट तक उनके घर की बेल बजाते रहे तब वो बाहर चेक करने गईं. बाहर खड़े शख्स ने उर्फी से दरवाजा खोलने और उन्हें घर के अंदर आने को कहा, जबकि दूसरा शख्स कॉर्नर पर खड़ा रहा. उर्फी बोलीं- मैंने उस शख्स से वहां से जाने को कहा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया. मैंने जब उसे वॉर्निंग दी कि मैं पुलिस को बुला लूंगी तभी वो वहां से गए.

Advertisement

उर्फी संग हुई बदतमीजी

उर्फी से आगे पूछा गया कि पुलिस के आने पर क्या हुआ था? एक्ट्रेस बोलीं- हमने पुलिस को कॉल की तो वो दोनों हमारे और पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे. वो दोनों काफी रूड थे और बार-बार बोल रहे थे- निकल निकल. उन्होंने वहां से जाने के लिए इनकार कर दिया था.

उर्फी ने कहा कि ये उनके लिए काफी डरावना एक्सपीरियंस था. एक्ट्रेस बोलीं- जब कोई रात के 3 बजे घर के बाहर आकर खड़ा हो जाए और एक लड़की से दरवाजा खोलने को कहे और फिर वहां से जाने से भी इनकार कर दे तो ये काफी डरावना होता है. खासकर जब लड़कियां अकेली रहती हों तो ऐसी सिचुएशन काफी भयानक होती है.

उर्फी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है. वो खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं. एक्ट्रेस बोलीं- मैं जानना चाहती हूं कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? बता दें कि फैंस भी उर्फी की सेफ्टी को लेकर चिंता में हैं.

---- समाप्त ----