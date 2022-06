Uorfi Javed ने बिजली के तारों से बनाई सिजलिंग ड्रेस, फैंस बोले- स्विच चालू कर रे...

वाह...उर्फी जावेद आप तो वाकई में कमाल हैं. फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट में उर्फी जावेद का सचमें कोई जवाब नहीं है. ग्लैमरस डीवा होने के साथ उर्फी जावेद अब एक डिजाइनर भी बन चुकी हैं. अब उर्फी ने अपनी एक ऐसी ड्रेस बनाई है, जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा.

उर्फी जावेद ने बनाई गजब की ड्रेस

आप सोच रहे होंगे कि उर्फी जावेद ने अब ऐसी कौन सी ड्रेस पहन ली. तो बस एक बार उर्फी जावेद का वीडियो देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा. उर्फी ने इस बार अपनी सुपर सिजलिंग ड्रेस ब्लू कलर के बिजली के तारों से बनाई है. क्यों उड़ गए ना होश? जी हां, उर्फी ने ब्लू कलर के बिजली के तारों को अपनी बॉडी पर लपेटकर शानदार कट आउट शॉर्ट ड्रेस बनाई है.

तारों से बनी ब्रालेट और स्कर्ट में उर्फी का स्वैग और एटीट्यूड बेहद किलर है. उर्फी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने लुक को कैरी किया है वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है. वैसे तारीफ तो उर्फी की क्रिएटिविटी की भी बनती है, क्योंकि इतनी अतरंगी ड्रेस बनाने के बारे में सोचना भी आसान नहीं है.

उर्फी की ड्रेस ने उड़ाए लोगों के होश

उर्फी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- हां, ये वायर है. वायर को काटा भी नहीं गया है. मेरे मानना है कि ये बॉम्ब लग रहा है. मुझे लगता है कि मैं डिफ्रेंट कलर्स में भी ट्राई करूंगी. मेरे लिए फैशन एक्सपेरिमेंट करना और कुछ नया क्रिएट करना है.

उर्फी का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो पर फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- She is fire 🔥😍, एक दूसरे यूजर ने लिखा- Desi lady gaga 🔥, एक अन्य यूजर का कहना है So hot 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, एक और यूजर ने लिखा-Switch chalu kar re 😂😂😂.

उर्फी जावेद ने अपने इस नए लुक से वाकई में हलचल मचा दी है. आपकी क्या राय है उर्फी जावेद की ड्रेस के बारे में हमें जरूर बताएं.