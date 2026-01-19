टेलीविजन शोज इन दिनों एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं. जो शोज पिछले काफी समय से टीआरपी लेकर आ रहे थे, वो अचानक अब नीचे की तरफ चले गए हैं. उनके बदले नए-नए शोज टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं. पिछले हफ्ते टीआरपी रेटिंग्स में बड़ा उलटफेर देखा गया था. इस हफ्ते भी वैसा ही कुछ हुआ है.

किसका रहा टीवी पर राज?

साल 2016 के पहले हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स ने कुछ हैरान करने वाले आंकड़े पेश किए हैं. चार्ट पर सिर्फ प्रोड्यूसर एकता कपूर का राज दिख रहा है. उनके दोनों शोज टॉप 2 में हैं. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' पहले नंबर पर, तो 'नागिन 7' दूसरे स्थान पर बैठा है. वहीं काफी समय से नंबर 1 पर रहा सीरियल 'अनुपमा' तीसरे नंबर पर खिसक चुका है.

'नागिन' जो एक सुपरनैचुरल शो है, उसने हमेशा टीआरपी रेटिंग्स में अपनी जगह टॉप पर बनाई है. प्रोड्यूसर एकता कपूर हर सीजन एक नई एक्ट्रेस को एक नई कहानी के साथ छोटे पर्दे पर पेश करती हैं, जिसे देखने में दर्शकों को काफी मजा आता है. 'नागिन 7' जबसे प्रीमियर हुआ है, तबसे इसने टीआरपी रेटिंग्स पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाई हुई है.

पुराने शोज की लगातार कम हो रही टीआरपी

टॉप 5 में 'उड़ने की आशा' और 'तुम से तुमतक' जैसे सीरियल्स हैं. वहीं 6वें नंबर पर 'गंगा माई की बिटिया', 7वें नंबर पर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ', 8वें नंबर पर 'वसुधा', 9वें पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 10वें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने अपनी जगह बनाई हुई है. एक वक्त पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे सीरियल्स टॉप 5 में दिखते थे.

लेकिन अब लगता है कि इन्हें देखने में दर्शकों को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है. दोनों शोज को आए लगभग 20 सालों का समय हो चुका है. 'तारक मेहता' साल 2008 में ऑन-एयर हुआ, वहीं ये 'रिश्ता' की शुरुआत साल 2009 में हुई थी. काफी समय तक दोनों शोज ने टीआरपी चार्ट पर राज किया, मगर अब उनकी जगह नए शोज ने ले ली है.

कमजोर हुआ 'लाफ्टर शेफ' का ह्यूमर

वहीं कुछ समय पहले तक टीवी का सबसे चहेता रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' अब टीआरपी की रेस में पिछड़ता दिखाई दे रहा है. लोगों को अब इस शो में पहले जैसा इंट्रेस्ट नहीं दिख रहा. पुरानी जोड़ियों को हटाकर, नई जोड़ियों को शामिल करने का मेकर्स का फैसला लगता है ऑडियंस को रास नहीं आया. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो में पुरानी कास्ट को वापस लाया जाएगा. देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या 'लाफ्टर शेफ' दोबारा कोई चमतकार दिखा पाएगा या नहीं.

