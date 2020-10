तारक मेहता की गायब हुई हंसी, लॉकडाउन में बढ़ा फ्रस्ट्रेशन तो अंजलि बनीं गुस्से का शिकार

Mehta saab hai Anjali par gussa aur Komal hai Goli ke wajah se pareshaan. Anjali aur Komal ko iss problem se nikalna, kya hoga Bapuji ke liye ek kathin imtehaan? Yeh janne ke liye aapko dekhna hoga #TMKOC aaj raat 8:30 baje. #TaarakMehtaKaOoltahChashmah @sabtv

