दयाबेन-जेठालाल की कहानी अब 3D-एनिमेशन में आएगी नजर, 'तारक मेहता' शो के प्रोड्यूसर ने किया अनाउंस

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पर दो एनिमेशन फिल्में बनी हैं, जिसमें से एक 31 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है. वहीं दूसरी फिल्म जल्द सामने आएगी. इस बात की जानकारी खुद सीरियल के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दी.

तारक मेहता पर बनी एनिमेटेड फिल्म (Photo: IMDb)
सब टीवी का आइकॉनिक शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. सीरियल के लगभग 4500 एपिसोड्स आ चुके हैं. शो का हर एक किरदार अपने आप में यादगार बन गया है. अब ये शो टेलीविजन के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान रचने वाला है. 

'तारक मेहता' की नई दुनिया

'तारक मेहता' शो के किरदारों को लेकर मेकर्स दो 3D-एनिमेशन फिल्में बना रहे हैं, जिसे थिएटर्स में नहीं बल्कि डिजिटल रिलीज किया जाएगा. इसकी अनाउंसमेंट खुद शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने की है. दोनों फिल्मों में से एक फिल्म जिसका टाइटल है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड मूवी: गोकुलधाम टू गलेक्टो', वो पहले ही 31 दिसंबर, 2025 को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को जनता यूट्यूब पर देख सकती है.

वहीं इसकी दूसरी फिल्म 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड मूवी: द बिग फैट एलियन वेडिंग' को 26 जनवरी के मौके पर रिलीज किया जाएगा. दोनों ही फिल्में यूट्यूब पर छह अलग-अलग भाषाओं में देखी जा सकती हैं. इसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख पाएंगे. ये पहला मौका नहीं जब 'तारक मेहता' शो ने एनिमेशन की दुनिया में पहला कदम रखा हो. इससे पहले भी शो पर बेस्ड एक एनिमेटेड सीरीज 'सोनी ये' नाम के चैनल पर आ रही. 

Advertisement

असित कुमार मोदी, जो नीला मीडियाटेक के फाउंडर हैं और इस पूरी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस बारे में बात की. वो बोले, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया ही इसीलिए गया था कि परिवार एक साथ बैठें, रोज की टेंशन से थोड़ा आराम मिले और बहुत ही साधारण, अपने जैसे किस्सों से हंसी-खुशी मिले. अब एनिमेशन के जरिए हम वही भाव बच्चों तक ले जा रहे हैं, जो आजकल डिजिटल स्क्रीन पर बड़े हो रहे हैं. मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि शो का असली मतलब, यानी परिवार का प्यार, गर्मजोशी और साथ में मिलकर खुश होने के एहसास को हर नई पीढ़ी तक, हर फॉर्मेट में जिंदा रहे, चाहे वो किसी भी तरह से देखा जाए.'

बता दें कि इस शो में पिछले 8 सालों से दयाबेन यानी दिशा वकानी गायब हैं. वो मां बनने वाली थीं, इसलिए उन्होंने शो से ब्रेक का फैसला लिया था. लेकिन अब फैंस को उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार हैं. उन्हें अपने फेवरेट किरदार की कॉमिक टाइमिंग को दोबारा स्क्रीन पर देखना है.

