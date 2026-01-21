scorecardresearch
 
संपत्ति विवाद: बेटे की हुई रहस्यमयी मौत, बहू ने शोक के 13 दिन में किया सारा खेल, संजय कपूर की मां का आरोप

80 साल की रानी कपूर ने प्रिया सचदेव पर बड़ा आरोप लगाया कि प्रिया ने उनके दिवंगत बेटे संजय को हेराफेरी करने के लिए उकसाया और धोखा दिया. रानी कपूर ने अपने नाम से बने फैमिली ट्रस्ट- रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को 'धोखाधड़ीपूर्ण' बताया. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि प्रिया सचदेव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची.

संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर लगे बड़े आरोप (Photo: Instagram/@priyaskapur)
दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर कि 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर विवाद अभी तक चल रहा है. इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया है. संजय की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में नया मुकदमा दायर किया है. रानी कपूर ने 'रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट' की वैधता को चुनौती दी है. इसी के साथ उन्होंने अपनी बहू और संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर सचदेव पर भी बड़े आरोप लगाए हैं.

रानी कपूर ने लगाए बड़े आरोप

80 साल की रानी कपूर ने प्रिया सचदेव पर बड़ा आरोप लगाया कि प्रिया ने उनके दिवंगत बेटे संजय को हेराफेरी करने के लिए उकसाया और धोखा दिया. रानी कपूर ने अपने नाम से बने फैमिली ट्रस्ट- रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को 'धोखाधड़ीपूर्ण' बताया. मुकदमे में आरोप लगाया गया कि प्रिया सचदेव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची, जिससे रानी कपूर को अपनी पारिवारिक संपत्ति से वंचित कर दिया गया.

रानी कपूर ने मुकदमे में दावा किया है कि संजय की मौत 'रहस्यमय परिस्थितियों' में हुई थी. रानी कपूर ने हाई कोर्ट को बताया कि संजय की मौत के बाद प्रिया ने कई दुर्भावनापूर्ण और अवैध काम किए. रानी कपूर का दावा है कि प्रिया सचदेव ने संजय की मौत के बाद 13 दिनों के शोक अवधि में सोना ग्रुप पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ये सब किया था. रानी कपूर ने प्रिया और अन्य लोगों के खिलाफ ट्रस्ट का उपयोग या उसके आधार पर कोई कार्रवाई करने से रोक की मांग की है.

करिश्मा के बच्चे भी लड़ रहे केस

संजय कपूर, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड थे. साल 2016 में दोनों का तलाक हुआ था. इस शादी से दोनों के दो बच्चे- एक बेटी समायरा और बेटा किआन हैं. पिता की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए करिश्मा के बच्चे भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है. 16 जनवरी को कोर्ट ने करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया था. संजय कपूर से जुड़े संपत्ति विवाद में उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर करिश्मा और संजय कपूर के बीच 2016 में हुए तलाक के समझौते की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं. ऐसे में जस्टिस ए एस चंदूरकर की पीठ ने इस मामले में करिश्मा कपूर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था.

इसपर संजय कपूर के परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई. मुंबई में संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने प्रिया कपूर के कदम पर सवाल उठाते हुए इसे मामले को भटकाने की कोशिश करार दिया था. मंदिरा ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर उनके भाई संजय कपूर चाहते कि करिश्मा कपूर से जुड़ा तलाक समझौता प्रिया कपूर के साथ शेयर किया जाए, तो वे अपनी जिंदगी में ही ऐसा कर चुके होते.

