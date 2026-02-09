scorecardresearch
 
रात में एक्ट्रेस पर 'आत्मा' ने किया हमला, डरकर हुई फ्रीज, बोलना-हिलना हुआ बंद, कैसे बची जान?

टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने गुजरात में शूटिंग के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया. उन्होंने बताया कि एक रात उनपर कमरे में एक एनर्जी ने हमला किया, जिससे वे असहाय महसूस करने लगीं. भगवान कार्तिक का नाम लेकर उन्होंने उस एनर्जी को खुद से दूर किया था.

सुधा चंद्रन को फील होती हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज (Photo: Instagram @sudhaachandran)
रमोला सिकंद कैरेक्टर नेम से फेम टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन लाइमलाइट में बनी हुई हैं. बीते दिनों एक्ट्रेस का माता की चौकी से एक वीडियो सामने आया था. जहां सुधा पर माता रानी ने कृपा की थी. अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज (असाधारण गतिविधि) को तुरंत ही भांप लेती हैं. गुजरात में शूट के दौरान ऐसे ही एक वाकये का सुधा ने जिक्र किया है. 

सुधा चंद्रन का खुलासा

सुधा ने उस अलौकिक अनुभव के बारे में बताया, जो गुजरात में शूटिंग के बाद उनके साथ हुई थी. इस इंसीडेंट ने उन्हें हिलाकर रख दिया था. सुधा ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा- मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी तुरंत ही पता चल जाती हैं. ये मेरे साथ गुजरात में शूटिंग के वक्त हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था. मुझ पर हमला हुआ था. पूरा दिन शूट करने के बाद जब हम रात को अपने होटल रूम में लौटे, रात के करीब 11.30 बजे मैं कमरे में पहुंची थी, डिनर किया और सो गई थी.

वो कहती हैं- ''मां और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे.अचानक से मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि अलमारी खुली थी. मैंने वहां एक एनर्जी को सेंस किया. वो मेरी तरफ आ रही थी. मुझे सीने में भारी दबाव फील हुआ. मैं मुंह खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी. हाथ-पैर हिल नहीं रहे थे, जबकि मां बगल में ही थीं. मैं उन्हें उठा नहीं पा रही थी. वो एनर्जी मेरे शरीर में पूरी तरह एंटर कर रही थी. तभी मैंने अपने भगवान कार्तिक का नाम लिया और मां को हाथ मारकर उठाया. मां उठी और तुरंत मुझे विभूति लगाई. भगवान कार्तिक का नाम लेते ही वो एनर्जी मेरे शरीर से निकल गई. तब जाकर मैं एकदम शांत हो गई.''

सुधा ने दूसरा एक और वाकया बताया. वो कहती हैं- ये तब हुआ था जब मैं साउथ में शूटिंग कर रही थी. रात में मुझे पायल बजने और रोने की आवाज आती थी. मैं जैसे ही कहीं जाती हूं मैं बता देती हूं यहां पर हवा-पानी सही नहीं है. मैं जहां भी जाती हूं हनुमान चालीसा लेकर जाती हूं. 

वर्कफ्रंट पर, सुधा चंद्रन ने कई टीवी शोज में विलेन का रोल प्ले किया है. उन्हें टीवी की सबसे खूंखार खलनायिका कहा जाता है. कहीं किसी रोज, नागिन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कस्तूरी जैसे शोज में काम कर सुधा ने लोगों का दिल जीता है.
 

