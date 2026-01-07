scorecardresearch
 
नागिन 7 में होगी सुधा चंद्रन की एंट्री, शो में आएगा ट्विस्ट? एक्ट्रेस ने बताया सच

सुधा चंद्रन ने नागिन 7 में अपनी एंट्री को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है. उन्होंने कहा उन्हें अभी तक इस शो में कोई भूमिका ऑफर नहीं हुई है. चंद्रन ने अपने किरदार 'घोरकामिनी' के बारे में भी बात की और कहा कि वो इसे लेकर उत्साहित हैं.

नागिन 7 में सुधा चंद्रन? (PHOTO: Social Media)
सुधा चंद्रन टेलीविजन की लोकप्रिय हसीनाओं में से एक हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने घर पर माता की चौकी रखी थी. माता की चौकी पर सुधा चंद्रन को देवी आईं, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया. इस बीच ये भी चर्चा हुई कि सुधा नागिन 7 में एंट्री लेने जा रही हैं. कयासों और अफवाहों के बीच सुधा चंद्रन ने शो में अपनी एंट्री को लेकर बात की है.

नागिन 7 में दिखेंगी सुधा चंद्रन
टेलीविजन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन 'नयनतारा' सीरियल में 'घोरकामिनी' बनकर एंट्री ले चुकी है. 'घोरकामिनी' के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. ये भी कहा जा रहा है कि 'नयनतारा' के बाद वो नागिन 7 में दिखेंगी. टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में सुधा चंद्रन ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर चल रही खबरें सिर्फ अफवाह हैं. 

वो कहती हैं कि अभी मेकर्स की ओर से उन्हें नागिन 7 में किसी तरह का किरदार ऑफर नहीं किया गया है. सुधा ने कहा कि फिलहाल वो एकता कपूर के शो का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा कि नागिन सीरीज में मौनी रॉय उनकी फेवरेट नागिन हैं. मौनी ने नागिन के किरदार को काफी अच्छे से निभाया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुधा चंद्नन नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3 और नागिन 6 का हिस्सा रही हैं. शो में उनके रोल को काफी पसंद किया गया. 

शो को लेकर क्या कहा 
सुधा ने 'नयनतारा' में अपने किरदार 'घोरकामिनी' को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, घोरकामिनी खुद को बुरी कैटेगरी में नहीं रखती है. उसे लगता है कि दुनिया को फिर से बनाने के लिए उसका टूटना जरूरी है. सुधा ने कहा कि कहानी के अहम मोड़ पर नयनतारा से जुड़ने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं. 

सुधा चंद्रन की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो कई साल पहले उन्होंने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था. मुश्किल समय में वो घर पर 7 साल तक खाली बैठीं. लेकिन पेरेंट्स की वजह से उन्हें हिम्मत मिली और एकता कपूर के शो कहीं किसी रोज से उनके करियर को नई उड़ान मिली. आज वो घर-घर पहचानी जाती हैं. 
 

