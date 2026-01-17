मशहूर एक्टर ने गुपचुप रचाई थी शादी, 5 दिन बाद हुआ तलाक? बोला- ऊपरवाला...

5 दिन पहले बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी. शिव की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी थी. इस फोटो में शिव दूल्हे के गेटअप में नजर आए. दुल्हन के जोड़े में उनके साथ महिला भी नजर आ रही थी. इंस्टाग्राम पर पोस्ट गई फोटो में शिव हंसते हुए दिखे. फोटो फुल शादी वाइब दे रही थी.

शिव की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. हालांकि, वो फोटो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट की थी. अब एक्टर ने वेडिंग न्यूज पर रिएक्ट किया है.

शादी पर क्या बोले शिव

बीती रात शिव को मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. शिव को देखकर पैप्स उन्हें शादी की बधाई देने लगे. उनसे पूछा गया कि भाभी कहां हैं. इस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि भाई वो शूट की पिक थी. शादी हुई फिर डायरेक्टर ने कट कर दिया. हो गया भाई डिवोर्स हो गया, क्या कर सकते हैं.

फिर उनसे पूछा गया कि आप रियल लाइफ में शादी कब करेंगे. सवाल का जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि तुम सबने इतना प्यार दिया है, तो लग रहा है कि शादी करनी पड़ेगी. इस साल करूंगा. शिव से पूछा गया कि वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज. इस पर उन्होंने कहा कि ऊपरवाला जो देता है, उसके साथ रहना पड़ता है. ऊपरवाला कहता है कि इधर नहीं है. गांव साइड है. उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके लिए दुल्हनियां उनकी मां लाएंगी.

शादी को लेकर शिव के मस्तमौल जवाब ने फैन्स का दिन बना दिया है. उनके चेहरे की स्माइल देखकर पता चल रहा है कि वो अपनी शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं.

डेजी शाह संग जुड़ा था नाम

शिव ठाकरे और बॉलीवु़ड डीवा डेजी शाह अच्छे दोस्त हैं. लेकिन जब भी ये किसी पब्लिक इवेंट में साथ दिखे, तो यही कहा गया कि शिव-डेजी प्यार में हैं. कई बार तो इनकी शादी की अफवाह भी उड़ी, लेकिन दोनों ने ही एक-दूसरे को अच्छा दोस्त करार दिया.

अब फैन्स एक्टर की रियल लाइफ वेडिंग के लिए बेकरार हैं.

