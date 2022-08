राजू श्रीवास्तव की तबीयत पर बोले शेखर सुमन- काम आ रही हैं दुआएं, जल्द होंगे ठीक

परिवार के लोगों के बाद एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman), राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं. वह ट्वीट के जरिए राजू श्रीवास्तव के चाहने वालों को जानकारी दे रहे हैं कि आखिर उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आया है. हाल ही में शेखर सुमन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजू श्रीवास्तव लगभग क्रिटिकल कंडीशन से बाहर ही आ चुके हैं. जितना खराब तबीयत उनकी बीते हुए कल थी, आज उससे बेहतर है.

शेखर सुमन ने किया ट्वीट

शेखर सुमन ने राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा, "राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य का लेटेस्ट अपडेट यह है कि वह लगभग क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ गए हैं और कल से बेहतर हैं. बेस्ट डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन्स उन्हें देख रहे हैं. पहले के मुताबिक, चीजें बेहतर लग रही हैं. राजू अपनी खुद के विल पर इससे फाइट करेंगे. हम सभी की प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली हैं. हर हर महादेव." इसके साथ ही शेखर सुमन ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई हैं.

Raju's latest update is that he seems out of that critical condition he was in y'day.The best doctors,neuro surgeons are attending on him and things are looking better.I feel Raju's own will to fight and our collective prayers are being heard by the almighty.🙏🙏🙏har har mahadev