Shark Tank India: 'खराब मां-खराब पत्नी', नमिता थापर का किसने बदला इंस्टाग्राम बायो-लिखी भद्दी पोस्ट? इंटरप्रेन्योर की माफी पर उठे सवाल

Shark Tank India: शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर के साथ उनकी हाउस हेल्प ने कुछ ऐसा किया, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. नमिता थापर की हाउस हेल्प ने उनके इंस्टाग्राम बायो को बदलकर भद्दी बातें लिख डालीं. इसके साथ उनके अकाउंट से एक ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट भी शेयर किया. हाउस हेल्प की इस हरकत के बाद नमिता थापर ने फैंस से माफी मांगी.

नमिता थापर का फोन हुआ चोरी?

दरअसल, शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर के इंस्टाग्राम बायो को बदलकर 'शिटी मदर, शिटियर वाइफ' लिख दिया गया था. उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की गई. पोस्ट में नमिता थापर की फोटो के साथ लिखा गया- मैं नमिता का बेटा हूं. मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि आप जिसे टीवी पर देखते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसी दिखती है. जितनी जल्दी हो सके उसे अनफॉलो कर दें. आने वाले समय में कारण भी बताए जाएंगे.

नमिता थापर ने क्यों मांगी माफी?

इसके बाद नमिता थापर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस हरकत के लिए माफी भी मांगी. उन्होंने बताया कि ये सब उनकी हाउस हेल्प ने किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- नफरत इस दुनिया को ऐसा बनाती है, लोगों को जहरीला बनाती है. एक पढ़ी लिखी हाउस हेल्प, जिसे हटा दिया गया था, उसने मेरा फोन चुरा लिया और सोशल मीडिया पर मुझे लेकर एक घटिया पोस्ट किया. एक पब्लिक फिगर (सेलेब्रिटी) होने की कीमत! माफी मांगती हूं!

This is what hate does to this world, makes people toxic. An educated house help who was removed stole my phone & put a hateful post on me on social media. Price of being a public figure ! Apologies ! — Namita (@namitathapar) January 14, 2023

नमिता थापर पर लोगों ने उठाए सवाल

हालांकि, नमिता थापर के माफी मांगने पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अगर ये हरकत हाउस हेल्प ने की है, तो वो क्यों और किससे माफी मांग रही हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा- पासवर्ड भी एजुकेटेड हाउस हेल्प में ब्रेक कर दिए होंगे.

यहां देखें यूजर्स क्या-क्या कह रहे हैं-

For those who don’t know the context: pic.twitter.com/CkMTLXZx8H — Harsh Y Mehta (@harshf1) January 14, 2023

If it was a post by a house help, why is she apologizing? And more importantly, who is she apologizing to — PR (@pritish92) January 14, 2023

Password bhi educated houe help me break kar diye hoge — rajat singh (@ritterkonig) January 14, 2023

iPhone mein you can’t lock a specific social media app (unless you purchase a third party app locker). But how can someone unlock your phone if it’s stolen? — EpilepsySucks! (@LifeofBpo) January 14, 2023

Since making stories is not your expertise, you should have been out and let your social media manager come up with a better excuse. — Komal Pimpale (@k_pimpale) January 15, 2023

नमिता थापर की बात करें तो वो एक जानी-मानी इंटरप्रेन्योर हैं. नमिता एमक्योर फार्मास्युटिकल की MD हैं. नमिता थापर इन दिनों शार्क टैंक इंडिया शो में नजर आ रही हैं. वे शो की जज हैं. हालांकि, कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.