18 साल छोटी एक्ट्रेस संग दिए रोमांटिक सीन्स, एक्टर को हुई थी झिझक? बोला-हमारी जोड़ी...

एक्टर मनीष रायसिंघानी को टीवी शो 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में खास पहचान मिली. शो में उन्होंने अविका गौर के पति का किरदार निभाया था. उम्र का बड़ा फासला होने के बावजूद मनीष की अविका संग जोड़ी और ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. अब एक्टर ने इस बारे में बात की है.

अविका संग रोमांस करने पर क्या बोले मनीष?

मनीष ने अब Zoom को दिए इंटरव्यू में अविका संग अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पर बात की. दरअसल, मनीष 46 साल के हैं, जबकि अविका अभी सिर्फ 28 साल की हैं. मनीषा उम्र में अविका से 18 साल बड़े हैं. ऐसे में उन्हें लगता था कि टीवी शोज में अविका संग उनकी जोड़ी बनना नामुमकिन है.

मनीष रायसिंघानी ने ये भी बताया कि 'ससुराल सिमर का' शो में अविका संग उनके कई सीन्स स्क्रिप्टेड नहीं होते थे. डायरेक्टर उन दोनों से खुद ही कुछ करने को कहते थे.

अविका संग शो में रोमांस करने पर क्यों डरते थे मनीष?

वहीं, एक्ट्रेस अविका संग अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पर मनीष बोले- पहली चीज हमारे दिमाग में यही थी कि हमें ट्रोल न कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों की उम्र में बड़ा अंतर था. मुझे ये भी नहीं पता था कि अविका इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें रोमांटिक कपल बनना पड़ेगा. लेकिन जब ऐसा हुआ तो हमने अपनी केमिस्ट्री को क्यूट रखने की कोशिश की थी. हम अपने सीन्स खुद ही करते थे, क्योंकि लिखा हुआ आता था कि इन्हें अपने हिसाब से सीन्स करने दो.

वहीं, अविका संग अपने ऑफस्क्रीन बॉन्ड पर मनीष ने कहा- हमने साथ में काफी कुछ सीखा है. हमें अपनी क्राफ्ट से प्यार हो गया था और वो जर्नी खूबसूरत थी.

मनीष रायसिंघानी की बात करें तो उन्होंने साल 2004 में शो 'कहीं किसी रोज' से एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी. वो अब तक टीवी के कई बड़े शोज में काम कर चुके हैं, जिसमें 'कहीं तो होगा', 'रात होने को है', 'ससुराल सिमर का', 'वारिस' शामिल है.

