बायस्ड है 'बिग बॉस', फेवरेट कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं सलमान? प्रोड्यूसर ने बताया सच

बिग बॉस 19 के प्रोड्यूसर दीपक धर ने सलमान खान पर लगे पक्षपात और स्क्रिप्टेड होने के आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि सलमान खान शो के लिए बहुत सम्मानित और निष्पक्ष हैं. शो के हर पहलू को फेयर और बैलेंस्ड बनाए रखने में सलमान की अहम भूमिका है.

बिग बॉस में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं सलमान? (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस हर बार सुर्खियों में रहा है. शो पर बायस्ड और स्क्रिप्टेड होने के आरोप लगते रहे हैं. कईयों का कहना है कि सलमान खान शो में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं. उसके पक्ष में बात करते हैं. इन सभी आरोपों पर शो के प्रोड्यूसर ने रिएक्ट किया है.

क्या स्क्रिप्टेड है बिग बॉस?

जूम को दिए इंटरव्यू में शो के प्रोड्यूसर दीपक धर ने ट्रोल्स और सोशल मीडिया की अटकलों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सलमान खान को जेनुअन बताया और कहा कि वो दबंग खान को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, वो शो की जान हैं. दीपक धर के मुताबिक, सलमान कुछ स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते. वो सलमान भाई हैं, वो बिग ब्रदर हैं.

उन्होंने कहा- ''हम उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, वो शो की जान हैं. वो भी जानते हैं कि लोग तो बोलेंगे ही. लेकिन हम मेकर्स के तौर पर सच्चे और जिम्मेदार होने चाहिए. हम उनके साथ हैं, उनकी गाइडेंस का सम्मान करते हैं. हम हर किसी को जवाब नहीं देते, अगर जवाब देना जरूरी हो तभी देते हैं."

सलमान को सपोर्ट करते हुए दीपक धर ने कहा, "एक्टर शो को लेकर न्यूट्रल और निष्पक्ष हैं. वे सोने के दिल वाले इंसान हैं, वो कैसे पक्षपाती हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. वो शो के नैरेटिव, गेम कितना फेयर और बैलेंस्ड है, इन बातों में इंवॉल्व होते हैं.'' बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन यानी सीजन 19 की बात करें तो इसे टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने जीता है. पहली रनर-अप फरहाना भट्ट बनीं. 

पिछले सीजन्स के मुकाबले इस बार का शो हिट रहा है. इसे अच्छी खासी टीआरपी भी मिली है. शो में फरहाना, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, अरमान मलिक और गौरव खन्ना ने काफी कंटेंट दिया. घर की लड़ाइयों का सोशल मीडिया पर बोलबाला रहा. शो की मुंबई में हुई सक्सेस पार्टी में सलमान खान भी नजर आए थे. वहीं बीती रात दुबई में बिग बॉस 19 के सितारों ने सक्सेस पार्टी की है. फैंस को अब सीजन 20 का इंतजार है. यकीनन 20वां सीजन सबसे खास होने वाला है. क्योंकि शो को 2 दशक पूरे हो जाएंगे.

