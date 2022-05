Saisha Shinde Evicted Lock Upp: फिनाले से पहले सायशा को लगा झटका, 24 घंटे पहले हुईं जेल से बाहर

Lock Upp ग्रैंड फिनाले अब महज चंद घंटे दूर रह गया है. ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर शो का विनर कौन होगा? लॉक अप के पहले सीजन की ट्रॉफी कौन उठायेगा ये तो कल पता ही चल जायेगा. पर उससे पहले ये जान लीजिये सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर सायशा शिंदे (Saisha Shinde) शो की विनर नहीं होने वाली हैं.

कंगना की जेल से बाहर हुईं सायशा

सायशा शिंदे के फैंस के लिये एक बेहद निराश करने वाली खबर सामने आई है. लॉक अप में अपनी सादगी से सबके मन को लुभाने वाली सायशा फिनाले की रेस से बाहर हो चुकी हैं. जीत के बेहद करीब पहुंच कर यूं शो से बाहर हो जाना सायशा को काफी खल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कम वोट मिलने की वजह से सायशा शो से आउट हो चुकी हैं.

सायशा का एलिमिनेशन आज रात के एपिसोड में टेलीकास्ट किया जायेगा. जेलर करण कुंद्रा और वार्डन तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के साथ कंगना की जेल से बाहर आने से पहले उन्होंने सबको एक स्वीट सा हग भी दिया. पब्लिक डिमांड पर शो में सायशा की दोबारा एंट्री हुई थी. पर दोबारा लॉक अप में आने के बाद भी वो शो की ट्रॉफी नहीं जीत पाईं.

लॉक अप में रहकर सायशा ने फैंस का दिल जीतने के साथ-साथ अंजली अरोड़ा, पूनम पांडे, निशा रावल और मुनव्वर फारूकी जैसे दोस्त भी कमाये. मुनव्वर फारूकी के साथ अकसर ही सायशा को मस्ती-मजाक करते देखा जाता था. अच्छा गेम खेलने के बाद सायशा फिनाले तक नहीं पहुंच पाईं. इसका मलाल उनके चाहने वालों को जरूर होगा. पर कोई बात नहीं. इस बात की खुशी है कि सायशा ने लॉक अप में एक अच्छा और स्ट्रांग गेम खेला. फ्यूचर के लिये उन्हें All The Best!