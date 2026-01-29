'तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी' बोलीं अनुपमा, शो देखकर बोले फैन्स, कान से खून निकालोगी क्या?

अनुपमा टेलीविजन का लोकप्रिय सीरियल है. 2020 में शुरू हुआ ये शो आज तक दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. अब अनुपमा में एक साथ कई महाट्विस्ट आने वाले हैं, जिससे शो की टीआरपी में उछाल देखने को मिल सकता है. लेकिन उससे पहले रुपाली गांगुली का एक मोनोलॉग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसके लिए मेकर्स को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

क्यों ट्रोल हुई अनुपमा?

इंटरनेट पर अनुपमा सीरियल के कई क्लिप वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली रुपाली गांगुली दमदार डायलॉग बोलती दिख रही हैं. वो कहती हैं कि मारूंगी. तुझे बालों से पकड़ के, चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी. तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी. गिरा-गिराकर मारूंगी. दौड़ा-दौड़ाकर मारूंगी. भगा-भगाकर मारूंगी. जूता भिगोकर मारूंगी. सैंडिल तोड़कर मारूंगी. सारी लिहाज छोड़कर मारूंगी. दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी. और पैर थक गए तो बातों से मारूंगी. इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर किस किस चोट पर ध्यान दूं.

कई फैन्स रुपाली गांगुली के मोनोलॉग की तारीफ कर रहे हैं. कुछ ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी है. एक यूजर ने कहा कि ये डायलॉग खत्म क्यों नहीं हो रहा है. दूसरे ने लिखा कि बस करो कान से खून निकालोगी क्या. अन्य यूजर ने कहा कि इतना सुनकर सामने वाला वैसे ही मर जाएगा. एक ने लिखा कि ये धमकी खत्म क्यों नहीं हो रही है. कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस डायलॉग में कितनी बार मारूंगी है. अब तो हम ही कंफ्यूज हो गए.

नागिन 7 से पिछड़ा अनुपमा

अनुपमा की टीआरपी की बात करें, तो नागिन 7 टेलीकास्ट होने के बाद शो की टीआरपी पर बड़ा असर पड़ा है. रुपाली गांगुली का शो जहां सालों से नंबर वन बना हुआ था, अब वो दूसरे या तीसरे पायदान पर होता है. साल के पहले महीने की टीआरपी में अनुपमा नंबर वन पोजिशन हासिल करने में असफल रहा है.

टीआरपी उठाने के लिए मेकर्स शो में नए ट्विस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं. देखना होगा कि हैं कि छोटे बदलावों से अनुपमा मेकर्स छोटे पर्दे के परिवारों को कितना लुभा पाते हैं.

