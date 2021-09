'मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला को फोन कर सकता हूं और वो जवाब देंगे', बोले राहुल महाजन

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फैंस समेत सेलेब्स को भी इतना गहरा सदमा पहंचा है कि वो इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सिद्धार्थ भले ही इस दुनिया से हमेशा के लिए रुख्सत हो गए हैं, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर जिंदा रहेंगे. सिद्धार्थ के फैंस और उनके दोस्त उन्हें काफी याद कर रहे हैं. राहुल महाजन भी सिद्धार्थ के चले जाने की बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं.

राहुल महाजन ने सिद्धार्थ को किया याद

सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए राहुल महाजन ने एक खास ट्वीट कर बताया कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो सिद्धार्थ को कॉल कर सकते हैं. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, "दिमाग इतना बेवकूफ है कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला को फोन कर सकता हूं और वो जवाब देंगे."

Mind is so stupid I still feel I can call #SidharthShukla ‘s phone and he will answer ☹️

टोनी कक्कड़ ने शहनाज को बताया स्ट्रॉन्ग गर्ल

वहीं दूसरी ओर टोनी कक्कड़ ने सॉन्ग कुर्ता पायजामा के 200 मिलियन व्यूज पूरे होने पर गाने की सक्सेस सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट की है. टोनी ने अपने ट्वीट में बताया कि यह गाना सिद्धार्थ शुक्ला का फेवरेट था. इसी के साथ टोनी ने शहनाज को खूब सारा प्यार दिया है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बताया है.

200 million views on #KurtaPajama @ishehnaaz_gill love you. You are the strongest girl I know.



I wanna dedicate the success of the song to #SiddharthShukla bhai . As it was his favorite song. He gave me so much love always. Love you forever 🙏