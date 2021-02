कुबूल है 2.0 का टीजर आउट, असद- जोया की दमदार वापसी

टीवी का पॉपुलर शो कुबूल है एक बार फिर नए कलेवर में दर्शकों का दिल जीतने के लिए जल्द आने वाला है. शो का ऑफिश‍ियल टीजर जारी हो चुका है. सुरभ‍ि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर की हिट जोड़ी दोबारा से फैंस को अपने प्यार और तकरार के ताने-बाने से दीवाना बनाने को तैयार है. शो के टीजर में दोनों की मुलाकात कुछ ऐसी है.

कुबूल है 2.0 का टीजर 10 फरवरी को रिलीज किया गया है. टीजर में जोया (सुरभ‍ि ज्योति) और असद अहमद खान (करण सिंह ग्रोवर) की एक्सीडेंटल मुलाकात को दिखाया गया है. टीजर में जोया वेड‍िंग ड्रेस में भागती नजर आती हैं. अचानक वे असद से टकरा जाती हैं. उनके इस एक्सीडेंटल मीट‍िंग में दोनों की नजर एक-दूसरे से मिलती है और फिर इन मुलाकातों का सिलसिला आगे भी चलता है. एयरपोर्ट पर फिर दोनों का सामना होता है. फिलहाल, टीजर में जोया और असर की लव स्टोरी की यह पहली झलक फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए काफी है.

फैंस ने ऐसे क‍िया र‍िएक्ट

फैंस जोया और असर की इस खूबसूरत केमिस्ट्री को टीवी पर एक बार फिर देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस ने सोशल मीड‍िया पर अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर किया है. एक यूजर ने ट्वीट किया- 'ओ माई गॉड....12 मार्च...मिस्टर खान और मिस फारुखी आख‍िरकार वापस आ गए'. एक और यूजर ने टीजर रिलीज के बाद लिखा- 'मैं झूठ नहीं कहता कि ये मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकला...ये वाकई ब्रिलिएंट था...' सोशल मीड‍िया पर शो के चाहने वालों की बेसब्री का उनके पोस्ट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है.

I'm not going to lie but it exceeded my expectations! It was BRILLIANT!



QuboolHai2Point0 Teaser Out#SurbhiJyoti #KaranSinghGrover#QuboolHai2Point0 — Surbhi•Zoya•Sanam (@SThoughts13) February 10, 2021

12 मार्च से होगा प्रीम‍ियर

बता दें कुबूल है 2.0, 12 मार्च से जी5 पर शुरू होने वाला है. बता दें शो में आर‍िफ जकार‍िया और मंद‍िरा बेदी भी अहम किरदार निभा रहे हैं. शो का निर्देशन अंकुश मोहला और ग्लेन बरेटो ने किया है.