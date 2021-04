स्टार्स बोले वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, निया शर्मा बोलीं- कहां लग रही ये भी बता दो

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सिनेशन का प्रोसेस चालू है. स्टार्स भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं. उन्होंने भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ स्टार्स पर तंज कसा है.

बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं.

निया शर्मा ने किया ट्वीट

निया शर्मा ने लिखा- इस राष्ट्र के हर जागरुक सेलेब्स ('Woke celebrity') ने लोगों से टीकाकरण करवाने का आग्रह किया. कृपया उन सेंटर्स के नाम का उल्लेख करें, जो इस समय आसानी से उपलब्ध हैं, ताकि कतार में लगे हजारों लोग अब बेवकूफ न दिखें. हमें टीकाकरण करवाने की आवश्यकता है.

Every woke celebrity of this nation urging people to get vaccinated...Kindly mention the name of the centres that have it readily available at this moment so that people queuing up in thousands for days now don’t look stupid.

P.S we need to get vaccinated.