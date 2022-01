Nia Sharma के सिजलिंग डांस मूव्स ने फैंस को बनाया क्रेजी, शेयर किया BTS वीडियो

टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने डांस मूव्स और सिजलिंग अदाओं से फैंस को दीवाना बना रखा है. हर रोज ही निया शर्मा की ग्लैमरस तस्वीरों के फैंस को दीदार होते हैं. अब एक्ट्रेस ने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनकी सेंसेशनल अदाएं फैंस को क्रेजी किए हुए है.

निया शर्मा का वीडियो वायरल

निया ने इंस्टा पर अपने नए डांस वीडियो का झलक दिखाई है. निया ने ऑरेंज और ग्रीन कलर की लहंगा चोली पहनी है. ये BTS वीडियो है, जिसमें निया के सिजलिंग डांस मूव्स देखने को मिलते हैं. वीडियो में निया अपने डांस स्टेप की रिहर्सल करती दिख रही हैं. निया ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- ये 2022 है. Release this already now.

निया शर्मा का ये वीडियो देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा- इंतजार नहीं होता. दूसरे शख्स ने लिखा- हे भगवान तुम यहां बहुत अच्छी लग रही हो. निया शर्मा इन दिनों बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोज में नजर आ रही हैं. उनका सॉन्ग दो घूंट और सात समंदर पार जबरदस्त हिट हुआ था. इन गानों में निया की सिजलिंग अदाओं के साथ साथ उनके डांस मूव्स भी कमाल के थे.

निया शर्मा ने साल 2010 में टीवी डेब्यू किया था. सीरियल काली में वो नजर आई थीं. मगर निया को पहचान मिली शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' से. इसमें उन्होंने मानवी चौधरी का रोल किया था. तबसे निया ने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा है. निया जमाई राजा, जमाई राजा 2.0, इश्क में मरजावां में नजर आई हैं. निया खतरों के खिलाड़ी- मेड इन इंडिया जीती हैं. वे वेब शो, टीवी, म्यूजिक वीडियोज में काम कर धमाल मचा रही हैं.