scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

TV का वो 'शापित' शो, जिसकी 2 एक्ट्रेसेस ने की सुसाइड, एक ने छोड़ा शोबिज

2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ टीवी शो CATS, एक्ट्रेस नफीसा जोसेफ, कुलजीत रंधावा और मालिनी शर्मा द्वारा लीड किया गया था. शो अपने समय में काफी लोकप्रिय था. शो की लोकप्रियता के बावजूद इसे शापित माना जाने लगा. आइए इसकी वजह जानते हैं.

Advertisement
X
श्रापित टीवी शो (PHOTO: Social Media)
श्रापित टीवी शो (PHOTO: Social Media)

2000s की शुरुआत में एक शो शुरू हुआ CATS, जो कूलनेस को डिफाइन करता था. शो को तीन फीमेल एक्ट्रेस ने लीड किया था. CATS लोगों के बीच काफी पॉपुलर था, लेकिन बाद में इसे शापित माना जाने लगा. क्योंकि तीन साल बाद लीड एक्ट्रेस में से एक, जो MTV की फेमस VJ भी थी, 26 साल की उम्र में चल बसी. दो साल बाद, दूसरी लीड एक्ट्रेस की भी मौत हो गई. इन सबके बीच तीसरी एक्ट्रेस ने फेम को अलविदा कह दिया.

टेलीविजन का श्रापित शो
CATS शो में नफीसा जोसेफ, कुलजीत रंधावा और मालिनी शर्मा स्पाईज बनी थीं. ये शो ऑफ चार्लीज एंजेल्स का देसी वर्जन था. शो 2001 में 32 एपिसोड्स के लिए ऑनएयर हुआ था. शो भले ही कम समय के लिए चला, लेकिन इसके डेडिकेटेड फैंस थे. कई ट्रेजडीज के बाद आज ये शो अपनी तीनों लीड एक्ट्रेसेस की वजह से याद किया जाता है. 

नफीसा ने की थी सुसाइड
नफीसा जोसेफ, जो CATS को लीड कर रही थीं, शो से पहले पॉपुलर मॉडल और VJ थीं. नफीसा ने 1997 में मिस इंडिया का ताज जीता था. उसी साल मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था. इंडिया लौटने पर नफीसा को एक्टिंग के रोल्स मिलने लगे और वो सोनी टीवी के शो CATS में नजर आईं. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा था, अगर CATS हिट हो गया, तो मैं थिएटर कंसिडर कर सकती हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

Gaurav Khanna wife Akanksha
10 साल बाद टूट रही 'TV के सुपरस्टार' की शादी? पत्नी ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी
Mohena Kumari
डांसर से बनी हीरोइन, शादी के बाद छोड़ी इंडस्ट्री, आध्यात्म की राह पर रीवा की राजकुमारी, बनीं 'गुरु मां'?
Karan Patel, The 50 show
'द 50' में यूट्यूबर रचित सिंह से भिड़े करण पटेल, गुस्से में एक्टर ने छोड़ा शो?
Ruby Bhatia then and now
लाखों कमाने वालीं भारत की पहली VJ, शोहरत छोड़ बनीं लाइफ कोच, कमा रहीं हजार रुपये!
elvish yadav engaged to jiya shankar
एल्विश यादव की जिया शंकर संग हो गई सगाई! बोले- प्यार मिल गया
Advertisement

तीन साल बाद, 2004 में नफीसा मुंबई के अपने घर में सुसाइड से चल बसीं. वो उस वक्त बिजनेसमैन गौतम खंडूजा से इंगेज्ड थीं और अगले महीने शादी होने वाली थी. इससे पहले वो एक्टर समीर मल्होत्रा के साथ रिश्ते में थीं. 

30 की उम्र में चल बसी थीं कुलजीत 
शो में साथ काम करते हुए कुलजीत रंधावा और नफीसा जोसेफ अच्छे दोस्त बन गए थे. नफीसा की मौत ने कुलजीत को बड़ा झटका दिया था. उस समय कुलजीत का करियर भी नफीसा जैसी ही बुलंदियों पर था. दुर्भाग्य से अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह उनकी भी दो साल बाद मौत हो गई.

2006 में 30 साल की उम्र में कुलजीत ने मुंबई के अपने घर में सुसाइड कर ली थी. उस वक्त उनके बॉयफ्रेंड भानु उदय शहर में नहीं थे और वो उनके अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच सके. कुलजीत ने एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि भानु का उनके इस कदम से कोई लेना-देना नहीं था.

मालिनी शर्मा ने छोड़ा शोबिज
नफीसा और कुलजीत ही नहीं, इस तिकड़ी की तीसरी महिला मालिनी शर्मा को भी 2000s की शुरुआत में अच्छी फेम मिली. मालिनी मीका सिंह के “सावन में लग गई आग” वीडियो में नजर आई थीं, जो आज भी काफी पॉपुलर है. जब मालिनी को CATS मिला, तो वो मॉडल के तौर पर राइज कर रही थीं. CATS उन्हें एक्ट्रेस बनाने में मदद कर रहा था, क्योंकि इसी शो की वजह से उन्हें विक्रम भट्ट की राज में रोल मिला. मालिनी का रोल छोटा था लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा.

Advertisement

मालिनी ने तुम बिन फेम प्रियांशु चटर्जी से शादी की थी, लेकिन जल्द ही डिवोर्स हो गया. सक्सेस के सारे मौके मिलने के बावजूद, मालिनी ने शोबिज की दुनिया छोड़ दी. कहा जाता है कि उन्होंने रानी मुखर्जी और सैफ अली खान वाली फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में आर्ट डायरेक्टर का काम किया, लेकिन कैमरे के सामने कभी दोबारा नजर नहीं आईं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    Advertisement