एक्टिंग के लिए छोड़ी नौकरी, सास बहू शो कर मिला फेम, कौन नागिन 7 का लीड हीरो?

नागिन सीजन 7 टीवी पर लौट रहा है जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल में होंगे. नमिक पॉल, जो पहले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया. उम्मीद है इस शो से उनका फैंस बेस और बढ़ेगा. नागिन 7 का प्रीमियर 27 दिसंबर को होगा.

नागिन 7 के लीड हीरो हैं नमिक पॉल (Photo: Instagram @namikpaul)
नागिन 7 के लीड हीरो हैं नमिक पॉल (Photo: Instagram @namikpaul)

टीवी का सुपरहिट सुपरनैचुरल शो नागिन लौट रहा है. सीजन 7 की कहानी प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल को लीड रोल में रखकर लिखी गई है. शो में ईशा सिंह, करण कुंद्रा भी अहम रोल में दिखेंगे. मंगलवार को मीडिया के सामने सीरियल की स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. यहां प्रियंका और नमिक के डांस ने फैंस को उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री का हिंट दिया. 

कौन हैं नमिक पॉल?
उडारियां और बिग बॉस से लाइमलाइट में आईं प्रियंका चाहर को तो सभी जानते हैं. वो टीवी की बड़ी स्टार हैं. लेकिन नमिक को अभी वो पहचान नहीं मिली है. वो फीमेल फैंस के बीच हिट हैं. लेकिन स्टारडम का वो मुकाम अभी उन्होंने हासिल नहीं किया है. नागिन 7 में हीरो का रोल कर यकीनन ही नमिक के फैंडम में बढ़ोतरी होने वाली है. क्योंकि इस प्रोफेशन में आने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष झेला है. फैंस का मानना है ये सुपरनैचुरल शो नमिक के करियर के लिए बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है. जानते हैं नमित के बारे में...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टिंग के लिए छोड़ी नौकरी
नमिक ने अपना करियर बतौर जर्नलिस्ट शुरू किया था. इसके बाद वो मॉडलिंग और एक्टिंग में आए. मीडिया की नौकरी छोड़कर उन्होंने हीरो बनने की ठानी. एक्टर ने 2015 में शो 'कुबूल है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो सीरियल एक दूजे के वास्ते, एक दीवाना था, कवच...महाशिवरात्रि, कसौटी जिंदगी की, लग जा गले, कुमकुम भाग्य जैसे शो में दिखे. वो सीरीज द ट्रिप के पहले सीजन में नजर आए.

शो 'एक दूजे के वास्ते' में उनका काम काफी पसंद किया गया. इसे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है. नमिक फिटनेस फ्रीक हैं. वो अपने इंटेंस लुक्स और दमदार पर्सनैलिटी की वजह से भी छाए रहते हैं. इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं.

बात करें शो नागिन 7 की तो, सीरियल में वो प्रियंका संग रोमांस करते दिखेंगे. दोनों की पेयरिंग को पसंद किया जा रहा है. इससे पहले दोनों ने पहले कभी साथ में काम नहीं किया था. नागिन 7 को फैंस 27 दिसंबर से टीवी पर देख पाएंगे. आप कितना एक्साइटेड हैं इस शो के लिए?
 

