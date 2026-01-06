scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हादसे में दोनों हाथ गंवाकर भी नहीं टूटा हौसला, कंटेस्टेंट ने बनाए नूडल, मास्टरशेफ हुए इमोशनल

शो के होस्ट परितोष त्रिपाठी कंटेस्टेंट रत्ना तमंग को अपने साथ लेकर आते हैं. तमंग से जज रणवीर बरार बात करते हैं. बातचीत में तमंग बताते हैं कि 2015 में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनके दोनों हाथ चले गए. एक और प्रोमो वीडियो में रत्ना तमंग को कुकिंग करते देखा जा सकता है.

Advertisement
X
कंटेस्टेंट रत्ना तमंग ने गंवाए अपने हाथ (Photo: Instagram/Screengrab)
कंटेस्टेंट रत्ना तमंग ने गंवाए अपने हाथ (Photo: Instagram/Screengrab)

कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' का सीजन 9 शुरू हो चुका है. यहां देशभर से कई कंटेस्टेंट आकर अपने लजीज खाने का जायका जज विकास खन्ना, कुणाल कपूर और रणवीर बरार को चखा रहे हैं. इस बीच शो के नए प्रोमो ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. सोशल मीडिया पर मेकर्स की तरफ से शेयर किए गए इस नए प्रोमो वीडियो में एक कंटेस्टेंट को देखा जा सकता है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं.

बिना हाथ वाले कंटेस्टेंट ने बनाए नूडल

शो के होस्ट परितोष त्रिपाठी कंटेस्टेंट रत्ना तमंग को अपने साथ लेकर आते हैं. तमंग से जज रणवीर बरार बात करते हैं. बातचीत में तमंग बताते हैं कि वो पहले से ही शेफ का काम करते थे. फिर उन्होंने अपनी नौकरी बदल ली थी. 2015 में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनके दोनों हाथ चले गए. उनका ऑपरेशन हुआ और इसके बाद इतने ही हाथ डॉक्टर बचा पाए. रत्ना तमंग के पास तीन ऑप्शन थे. पहला था सुसाइड करना, दूसरा भीख मांगना और तीसरा हार न मानकर अपनी कुकिंग की कला को आगे इस्तेमाल करना. उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना.

सम्बंधित ख़बरें

Parag Tyagi to observe 21 days tapasya
आस्था में डूबे पराग त्यागी, पत्नी शेफाली की याद में 21 दिन तक करेंगे साधना
sunny deol, Hema malini
सनी-बॉबी संग रिश्ते पर बोलीं हेमा मालिनी, 'धुरंधर' को अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं मानता एक्टर
Mahhi Vij comeback on TV
तलाक के बाद 3 बच्चों की अकेले परवरिश करेंगी माही? नहीं मांगी एलिमनी
Bigg Boss Marathi 3 Jay Dudhane
बिग बॉस फेम जय दुधाने को पुलिस ने किया अरेस्ट, करोड़ों की ठगी का आरोप
Mahhi Vij and Jay Bhanushali
माही विज-जय भानुशाली का हुआ तलाक, सुनील ग्रोवर की मिमिक्री पर बोले आमिर खान
रत्ना तमंग ने गंवाए अपने हाथ (Photo: Instagram/Screengrab)

तमंग की हिम्मत और उनका जज्बा देखकर शो के जज रणवीर, कुणाल और विकास काफी इम्प्रेस हुए. साथ ही उनकी कहानी सुनते हुए तीनों काफी शॉक्ड और इमोशनल हुए. एक और प्रोमो वीडियो में रत्ना तमंग को कुकिंग करते देखा जा सकता है. वो अपने एक हाथ में हुक पहनते हैं, जिससे चाकू और अन्य चीजों को पकड़ सकें. इसके बाद वो सब्जी काटते हैं, पैन में उन्हें फ्राई करते हैं और नूडल पकाते हैं. इस दौरान सभी जज पूरा वक्त हैरान होकर उन्हें देख रहे होते हैं. अंत में तमंग, सभी को नूडल सर्व करते हैं. ऐसे में जज रणवीर बरार कहते हैं कि रत्ना तमंग ने साबित कर दिया कि स्वाद सिर्फ हाथों में ही नहीं बल्कि सपनों में भी होता है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

रत्ना तमंग, अपने गुजारे लिए सोशल मीडिया पर कुकिंग वीडियो शेयर करते हैं. सोशल मीडिया पर उनके काम को पसंद किया जाता है. उनकी जिंदगी में हुई ट्रैजडी की कहानी भी दर्शकों के लिए दिल तोड़ने वाली और डरावनी है. इंटरनेट पर उनके प्रोमो वीडियो वायरल हो गए हैं. 'मास्टरशेफ इंडिया' सीजन 9 के साथ-साथ तमंग को यूजर्स ने भी तारीफ मिल रही है. सभी उन्हें हिम्मत वाला बता रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement