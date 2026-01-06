हादसे में दोनों हाथ गंवाकर भी नहीं टूटा हौसला, कंटेस्टेंट ने बनाए नूडल, मास्टरशेफ हुए इमोशनल

कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' का सीजन 9 शुरू हो चुका है. यहां देशभर से कई कंटेस्टेंट आकर अपने लजीज खाने का जायका जज विकास खन्ना, कुणाल कपूर और रणवीर बरार को चखा रहे हैं. इस बीच शो के नए प्रोमो ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. सोशल मीडिया पर मेकर्स की तरफ से शेयर किए गए इस नए प्रोमो वीडियो में एक कंटेस्टेंट को देखा जा सकता है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं.

बिना हाथ वाले कंटेस्टेंट ने बनाए नूडल

शो के होस्ट परितोष त्रिपाठी कंटेस्टेंट रत्ना तमंग को अपने साथ लेकर आते हैं. तमंग से जज रणवीर बरार बात करते हैं. बातचीत में तमंग बताते हैं कि वो पहले से ही शेफ का काम करते थे. फिर उन्होंने अपनी नौकरी बदल ली थी. 2015 में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनके दोनों हाथ चले गए. उनका ऑपरेशन हुआ और इसके बाद इतने ही हाथ डॉक्टर बचा पाए. रत्ना तमंग के पास तीन ऑप्शन थे. पहला था सुसाइड करना, दूसरा भीख मांगना और तीसरा हार न मानकर अपनी कुकिंग की कला को आगे इस्तेमाल करना. उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना.

रत्ना तमंग ने गंवाए अपने हाथ (Photo: Instagram/Screengrab)

तमंग की हिम्मत और उनका जज्बा देखकर शो के जज रणवीर, कुणाल और विकास काफी इम्प्रेस हुए. साथ ही उनकी कहानी सुनते हुए तीनों काफी शॉक्ड और इमोशनल हुए. एक और प्रोमो वीडियो में रत्ना तमंग को कुकिंग करते देखा जा सकता है. वो अपने एक हाथ में हुक पहनते हैं, जिससे चाकू और अन्य चीजों को पकड़ सकें. इसके बाद वो सब्जी काटते हैं, पैन में उन्हें फ्राई करते हैं और नूडल पकाते हैं. इस दौरान सभी जज पूरा वक्त हैरान होकर उन्हें देख रहे होते हैं. अंत में तमंग, सभी को नूडल सर्व करते हैं. ऐसे में जज रणवीर बरार कहते हैं कि रत्ना तमंग ने साबित कर दिया कि स्वाद सिर्फ हाथों में ही नहीं बल्कि सपनों में भी होता है.

रत्ना तमंग, अपने गुजारे लिए सोशल मीडिया पर कुकिंग वीडियो शेयर करते हैं. सोशल मीडिया पर उनके काम को पसंद किया जाता है. उनकी जिंदगी में हुई ट्रैजडी की कहानी भी दर्शकों के लिए दिल तोड़ने वाली और डरावनी है. इंटरनेट पर उनके प्रोमो वीडियो वायरल हो गए हैं. 'मास्टरशेफ इंडिया' सीजन 9 के साथ-साथ तमंग को यूजर्स ने भी तारीफ मिल रही है. सभी उन्हें हिम्मत वाला बता रहे हैं.

