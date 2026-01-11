जय भानुशाली से अलग होने के बाद माही विज ने दोस्त के लिए शेयर की पोस्ट, कहा- आप मेरा परिवार...

माही विज इन दिनों अपने तलाक की खबर से चर्चाओं में बनी हुई हैं. वो एक्टर जय भानुशाली से अलग हो गई हैं. शादी के करीब 14 साल बाद दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है. माही इस बीच सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने शनिवार को एक नया पोस्ट डाला है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

चर्चा में माही का पोस्ट?

माही ने अपनी नई इंस्टाग्राम पोस्ट में सुपरस्टार सलमान खान के खास दोस्त नदीम के साथ अपना एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो उन्हें केक खिला रही हैं. एक्ट्रेस ने उन्हें जन्मदिन पर खास तरीके से विश किया. माही ने अपनी पोस्ट में 'बेस्ट फ्रेंड' नदीम के लिए कई सारी चीजें लिखीं. एक्ट्रेस ने नदीम को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'आप वो हो जो मेरी बात तब भी सुनते हो जब मैं कुछ बोलती ही नहीं. आप वो हो जो मेरे साथ खड़े रहते हो, मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल से. आप मेरे परिवार हो, मेरी सबसे सुरक्षित जगह हो, हमेशा के लिए. आप सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, आप मेरा सुकून हो, मेरी ताकत हो, मेरा घर हो. आपके सामने मैं पूरी तरह खुद बन सकती हूं. टूटी हुई, खुश, भावुक, अधूरी और फिर भी मुझे पूरा कबूल किया हुआ और बहुत प्यार किया हुआ महसूस होता है.'

'हां, हम कभी-कभी गुस्सा भी करते हैं. हां, हम लड़ते भी हैं. हां, कभी-कभी कई दिनों तक बात नहीं करते. लेकिन चाहे चुप्पी कितनी भी लंबी हो जाए, वो हमेशा उसी जगह खत्म होती है. हम दोनों के पास. क्योंकि दिल के अंदर हम दोनों को पता है कि नदीम और माही एक हैं. हमारी रूहें जुड़ी हुई हैं, ऐसा तरीके से जो शब्द कभी पूरा बता नहीं सकते.'

माही ने आगे लिखा, 'जिंदगी आसान नहीं रही हमेशा, लेकिन आपके साथ होने से सब हल्का हो जाता है, सब मजबूत हो जाता है, सब बेहतर हो जाता है. जब मैं कमजोर होती हूं, आप मेरी कलाई पकड़ते हो. जब मैं खुद पर भरोसा भूल जाती हूं, आप मुझ पर यकीन करते हो. और आप मुझे ऐसे प्यार करते हो कि मेरे वो हिस्से भी ठीक होने लगते हैं, जिनके टूटे होने का मुझे पता भी नहीं था. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं नदीम. न सिर्फ आप जो हो उसके लिए, बल्कि आप मुझे जो महसूस करवाते हो. आप मेरे साथ जो खड़े रहते हो. आप मेरे दिल हो, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, इसके लिए. आज और हमेशा.'

बता दें कि नदीम, सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का कामकाज संभालते हैं. जब टीवी पर कपिल शर्मा शो आता था, तब वही पूरे शो का प्रोडक्शन देखते थे. उन्हें कई बार शो के दौरान और सलमान के साथ भी देखा गया है.

