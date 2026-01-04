scorecardresearch
 
माही विज-जय भानुशाली ने कंफर्म किया तलाक, टूटी 14 साल की शादी, किसके साथ रहेगी बेटी तारा?

माही विज और जय भानुशाली ने फाइनली तलाक कंफर्म कर दिया है. इनके सेपरेशन को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, जिनपर अब जय-माही ने पूर्ण विराम लगा दिया है. माही और जय की शादी को 14 साल हो चुके थे. उन्होंने कहा है कि उनके रिश्ते में कोई विलेन नहीं है.

माही-जय ने किया तलाक कंफर्म (Photo: Instagram @MahhiVij )
माही-जय ने किया तलाक कंफर्म (Photo: Instagram @MahhiVij )

टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार अपने तलाक की पुष्टि कर दी है. दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है, जिससे उनकी 14 साल पुरानी शादी का अंत हो गया. इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस भावुक हो गए हैं, क्योंकि माही और जय को लंबे समय तक एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी माना जाता रहा है. लंबे समये से कपल को लेकर अलगाव की खबरें आ रही थीं.

14 साल बाद टूटा रिश्ता

माही विज और जय भानुशाली ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बताया कि ये फैसला उन्होंने काफी सोच-समझकर और शांति के साथ लिया है. दोनों ने साफ किया कि उनके रिश्ते में किसी तरह का दोष या गलत व्यक्ति नहीं है. ये अलगाव नकारात्मकता की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आपसी सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए लिया गया फैसला है.

इंस्टा स्टोरी अपडेट में कपल ने लिखा- आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है. हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत की साझा कीमतों को आगे बढ़ाया है. शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है. हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे.

'हालांकि अब हमारा रास्ता अलग है, लेकिन इस फैसले में कोई खलनायक नहीं है. ये कहानी नकारात्मकता या किसी गलत के बारे में नहीं है. कृपया समझें कि हम ये कदम शांति, सुकून और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उठा रहे हैं- किसी और वजह से नहीं. हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे. हम आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस फैसले का सम्मान करें, हमें प्यार और समझ दें, और हमारी निजता का ख्याल रखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें- माही और जय भानुशाली.'

मिलकर करेंगे बेटी की परवरिश

जय-माही अब तक अपनी 6 साल की बेटी तारा की परवरिश साथ मिलकर करते आए हैं, वैसे ही ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. वहीं वो अपने अडोप्टेड बच्चों की भी मिलकर देखभाल करेंगे. माही विज और जय भानुशाली की शादी साल 2011 में हुई थी और दोनों टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते थे. दोनों ने शादी से पहले लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था. 

माही इन दिनों सहर होने को है शो से टीवी की दुनिया में छाई हुई हैं. उन्होंने 9 साल बाद कमबैक किया है. वहीं जय कई शोज होस्ट कर चुके हैं, और फिलहाल वो विदेश टूर कर रहे हैं. 

