तलाक के बाद जय भानुशाली से एलिमनी नहीं लेंगी माही विज, 3 बच्चों की कैसे करेंगी परवरिश?

टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पावरफुल कपल में शुमार माही विज और जय भानुशाली अलग हो गए हैं. दोनों ने आपसी सहमति से 14 साल की शादी को खत्म कर दिया है. 4 जनवरी को माही और जय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके तलाक का ऐलान किया. दोनों के सेपरेशन से फैंस दुखी हैं. मगर कपल का कहना है कि अलग होने के बाद भी उनके बीच दोस्ती का रिश्ता कायम रहेगा. उनके बीच कोई निगेटिविटी नहीं है.

टूट गया माही-जय का रिश्ता

तलाक के बाद कई लोगों के मन में ये बड़ा सावल है कि क्या माही ने जय भानुशाली से एलिमनी डिमांड की है? कानूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, माही ने जय से अलग होने पर एलीमनी और मेंटेनेंस पैसा लेने से इनकार कर दिया है. सूत्र ने बताया है कि माही और जय ने अपने रिश्ते को काफी टाइम और एफर्ट्स देने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. दोनों के रिश्ते में चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थीं. ऐसे में दोनों का मानना है कि शांति से अलग होकर आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है.

एलिमनी नहीं लेंगी माही

सूत्र ने आगे ये भी बताया कि जय से अलग होने पर माही ने एलिमनी और तीनों बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए कोई मेंटेनेंस अमाउंट नहीं लिया है. तलाक का फैसला म्यूचुअल था, इसलिए दोनों ने ही बिना किसी विवाद के रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया.

कपल के जो करीबी हैं उन्हें पता है कि तलाक का निर्णय लेने से पहले दोनों ने ही अपनी शादी को बचाने की काफी कोशिश की थी. लेकिन दोनों के रिश्ते में आई दूरियां नहीं मिट पाईं. ऐसे में जय और माही ने मिलकर अलग होने का फैसला लिया. दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अलग होने की न्यूज साझा की, जिससे उनके सभी चाहनेवालों को बड़ा झटका लगा.

काम पर ध्यान दे रहीं माही

तलाक के बाद माही अब अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पर लगाना चाहती हैं. वो अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस नई अपॉर्चुनिटी और कमिटमेंट्स का पूरे डेडिकेशन के साथ उनका वेलकम कर रही हैं. माही के करीबी लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे रही हैं. वो इंडेपेंटली आगे बढ़ना चाहती हैं.

माही और जय के रिश्ते की बात करें तो लंबी डेटिंग के बाद कपल ने साल 2011 में शादी रचाई थी. वो टीवी के पावर कपल में शुमार किए जाते थे. दोनों के तीन बच्चे हैं. दों बच्चों खुशी और राजवीर को उन्होंने गोद लिया है और तारा उनकी खुद की बेटी है. तलाक के बाद दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे. उन्होंने अच्छे नोट पर रिश्ता का 'द एंड' किया है.

