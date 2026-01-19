तलाक के बाद माही विज ने की नई शुरुआत, गाड़ी के बाद खरीदा नया घर! की गृह प्रवेश पूजा

इन दिनों काफी चर्चा में रहीं माही विज ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की झलक दिखाई है. जय भानुशाली से आपसी सहमति से तलाक की घोषणा करने के बाद अब माही ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके नए घर की लग रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा- नई शुरुआत.

माही ने खरीदा घर?

माही ने नए घर में हो रही पूजा की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें उनके परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं. सभी मिलकर नए घर में पूजा भी कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने घर से दिखने वाला खूबसूरत नजारा भी दिखाया. माही फोटोज में बेहद खुश दिखाई दीं. एक्ट्रेस ने साथ ही जताया कि वो अपने जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर कितनी खुश हैं.

माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में नए घर में हो रही पूजा की झलक दिखी, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने घर से दिखने वाला व्यू शेयर करते हुए लिखा- नई शुरुआत. हालांकि माही ने अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैंस का मानना है कि उन्होंने नया घर खरीदा है.

हाल ही में माही ने नई गाड़ी भी खरीदी थी. इसकी झलक एक्ट्रेस आरती सिंह ने दिखाई थी. तस्वीर में माही नई लग्जूरियस गाड़ी के आगे खड़ी थीं, जिसे पोस्ट कर आरती ने बधाई दी थी. हालांकि माही ने नया घर खरीदा है या नहीं और गाड़ी खरीदी है या नहीं. इस पर कोई पुष्टि नहीं दी है.

जय से हुईं अलग

हाल ही में माही ने जय भानुशाली संग तलाक का ऐलान किया था. अपने तलाक को लेकर उन्होंने खुलकर बात भी की थी. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है कि अगर रिश्ता नहीं चल पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि अलग होते वक्त एक-दूसरे को कोर्ट में घसीटा जाए, बुरा व्यवहार किया जाए या बच्चों को बीच में लाया जाए. मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझ पर और जय दोनों पर गर्व करेंगे कि भले ही मम्मा-पापा ने शादी आगे न बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन हमने इसे शांति और समझदारी से संभाला.

उन्होंने आगे कहा- यह मेरे लिए बहुत जरूरी है. एक समय ऐसा आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता और आपकी अपनी अंदरूनी शांति से बड़ा कोई इंसान नहीं होता.

माही ने यह भी कहा- जय और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे. हमारी एक बेटी है और हमारे तीन बच्चे हैं. जिम्मेदारी लेने या न लेने का कोई सवाल ही नहीं है. हम दोनों बराबर जिम्मेदारी निभाएंगे और बच्चों से बराबर प्यार करते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चे सड़क पर आ गए हों और उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो. उन्हें वही सब मिलता रहेगा जो पहले मिलता था.

