scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाक के बाद माही विज ने की नई शुरुआत, गाड़ी के बाद खरीदा नया घर! की गृह प्रवेश पूजा

माही विज ने जय भानुशाली से तलाक के बाद जिंदगी की नई शुरुआत की झलक दिखाई है. नए घर में पूजा, खूबसूरत व्यू और ‘नई शुरुआत’ पोस्ट ने फैंस के बीच चर्चाएं तेज कर दी हैं.

Advertisement
X
माही ने खरीदा घर! (Photo: Instagram @mahhivij)
माही ने खरीदा घर! (Photo: Instagram @mahhivij)

इन दिनों काफी चर्चा में रहीं माही विज ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की झलक दिखाई है. जय भानुशाली से आपसी सहमति से तलाक की घोषणा करने के बाद अब माही ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके नए घर की लग रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा- नई शुरुआत. 

माही ने खरीदा घर?

माही ने नए घर में हो रही पूजा की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें उनके परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं. सभी मिलकर नए घर में पूजा भी कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने घर से दिखने वाला खूबसूरत नजारा भी दिखाया. माही फोटोज में बेहद खुश दिखाई दीं. एक्ट्रेस ने साथ ही जताया कि वो अपने जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर कितनी खुश हैं.  

सम्बंधित ख़बरें

Aamna sharif backs mahhi vij
नदीम को अब्बू क्यों कहती है बेटी? माही पर उठे सवाल, आमना बोलीं- घटिया सोच...
Mahhi Vij, Jay Bhanushali
सलमान खान के दोस्त संग नाम जुड़ने पर ट्रोल हुईं माही, जय बोले- कोई विलेन...
Mahhi Vij shares health update after hospitalised due to high fever
जय से अलग होने के बाद बेस्ट फ्रेंड नदीम संग जुड़ा माही का नाम, अब तोड़ी चुप्पी
Ankita lokhande backs mahhi vij
बेस्ट फ्रेंड नदीम संग नजदीकियों की चर्चा, माही पर उठी उंगली, भड़कीं अंकिता लोखंडे
Mahhi Vij wishes best friend nadim after divorce jay bhanushali
जय से अलग होने के बाद माही ने दोस्त के लिए शेयर की पोस्ट, कहा- मेरा परिवार...

माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में नए घर में हो रही पूजा की झलक दिखी, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने घर से दिखने वाला व्यू शेयर करते हुए लिखा- नई शुरुआत. हालांकि माही ने अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैंस का मानना है कि उन्होंने नया घर खरीदा है.

Advertisement

हाल ही में माही ने नई गाड़ी भी खरीदी थी. इसकी झलक एक्ट्रेस आरती सिंह ने दिखाई थी. तस्वीर में माही नई लग्जूरियस गाड़ी के आगे खड़ी थीं, जिसे पोस्ट कर आरती ने बधाई दी थी. हालांकि माही ने नया घर खरीदा है या नहीं और गाड़ी खरीदी है या नहीं. इस पर कोई पुष्टि नहीं दी है.  

जय से हुईं अलग

हाल ही में माही ने जय भानुशाली संग तलाक का ऐलान किया था. अपने तलाक को लेकर उन्होंने खुलकर बात भी की थी. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है कि अगर रिश्ता नहीं चल पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि अलग होते वक्त एक-दूसरे को कोर्ट में घसीटा जाए, बुरा व्यवहार किया जाए या बच्चों को बीच में लाया जाए. मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझ पर और जय दोनों पर गर्व करेंगे कि भले ही मम्मा-पापा ने शादी आगे न बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन हमने इसे शांति और समझदारी से संभाला.

उन्होंने आगे कहा- यह मेरे लिए बहुत जरूरी है. एक समय ऐसा आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता और आपकी अपनी अंदरूनी शांति से बड़ा कोई इंसान नहीं होता.

Advertisement

माही ने यह भी कहा- जय और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे. हमारी एक बेटी है और हमारे तीन बच्चे हैं. जिम्मेदारी लेने या न लेने का कोई सवाल ही नहीं है. हम दोनों बराबर जिम्मेदारी निभाएंगे और बच्चों से बराबर प्यार करते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चे सड़क पर आ गए हों और उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो. उन्हें वही सब मिलता रहेगा जो पहले मिलता था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement