scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेमानंद के बाद अनिरुद्धाचार्य से मिले महाभारत के 'दुर्योधन' अर्पित, बूढ़ी मांओं का हाल देख हुए उदास

अर्पित रांका अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध महिलाओं से मुलाकात की. उनसे मिलकर एक्टर का मन उदास हो गया. वो बोले कि कैसे लोग अपनी मांओं को ऐसे अकेला छोड़ जाते हैं. पेरेंट्स से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं होता.

Advertisement
X
अनिरुद्धाचार्य से मिलकर भावुक हुए अर्पित (Photo: Screengrab)
अनिरुद्धाचार्य से मिलकर भावुक हुए अर्पित (Photo: Screengrab)

महाभारत शो फेम दुर्योधन यानी अर्पित रांका ने हाल ही में वृंदावन में महाराज प्रेमानंद से मुलाकात की थी. अब वो मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मिले. अर्पित ने अनिरुद्धाचार्य के वृद्धा आश्रम का भी जायजा लिया, वहां की वृद्ध महिलाओं से मिलकर वो भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि कैसे लोग अपनी मांओं को इस उम्र में अकेला छोड़ जाते हैं.  

वृद्ध महिलाओं से मिलकर भावुक हुए अर्पित

अर्पित ने डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य का धन्यवाद अदा किया और बताया कि उनके आश्रम जाकर उन्हें कितना अच्छा लगा. वो दुखी तो थे ही लेकिन ये देखकर बेहद खुश हुए कि वो वृद्ध माताओं का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं. साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि भले ही वो निगेटिव किरदार निभाते रहे लेकिन कभी बुरी आदतों के चक्कर में नहीं पड़े.

सम्बंधित ख़बरें

Elvish Yadav
बांग्लादेश हिंसा से परेशान एल्विश यादव, दीपू दास की लिंचिंग पर बोले- ये बेहद चिंताजनक
tanya mittal condom factory
तान्या की 'फार्मा' कंपनी में क्या बनता है? वीड‍ियो से खुला राज, जानकर होगी हैरानी
falaq naz slams shilpa shinde
शुभांगी के खिलाफ बोलीं शिल्पा, बुरा बर्ताव देखकर फूटा टीवी एक्ट्रेस का गुस्सा
Rupali Ganguly Criticises Silence Over Hindu Killings In Bangladesh
'आवाजें क्यों नहीं उठ रहीं?', बांग्लादेश हिंसा पर बोलीं रूपाली, उठाए सवाल
Baahubali The Epic, Goodbye June
OTT Release This Week: 'बाहुबली द एपिक' से लेकर 'गुडबाय जून' तक, इस वीकेंड आईं ये फिल्में-वेब सीरीज

अर्पित बोले- 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में लेकिन कभी भी मांसाहार, कभी नशा कुछ नहीं किया. भक्ति में समय बिताता हूं. महादेव की कृपा है मुझपर, साधु-संतों का पूरा आशीर्वाद है मुझपर. इसके बाद अर्पित ने बताया कि आपसे काफी समय से मिलने का मन था. पर मैं बाहर चला गया था. मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आ पाया, मेरा मन बहुत सुखी हुआ लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि कैसे लोग अपनी वृद्ध मांओं को ऐसे अकेला छोड़ देते हैं. कैसे मन मान जाता है उनका. 

Advertisement

गौशाला में गायों को किया प्यार

अर्पित बोले कि- मैंने देखा कि कैसे उनकी नजरों में अनिरुद्धाचार्य के लिए प्यार दिख रहा था. वो इन्हें अपना बेटा मानती हैं, अपना भगवान मानकर पूजती हैं. बहुत-बहुत साधुवाद आपको. इतना अच्छा काम आप करते हैं. ये जो प्यार है वो किसी पैसे से तौला नहीं जा सकता. मुझे लगता है जब मेरे पिता गए थे. मुझे लगा था कि उनके सिवा और किसी का दर्जा ऊंचा नहीं होता. 

अर्पित ने पूरे गौरी गोपाल आश्रम का दौरा किया. उन्होंने माताओं से मुलाकात तो की ही, साथ ही वहां आए भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद भी बांटा. इसी के साथ वो गौशाला भी गए. वहां जाकर अर्पित ने गौमाता को खूब लाड-दुलार किया, वो उन्हें पूजते भी दिखाई दिए. इस दौरान अर्पित के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे. अर्पित का ये वीडियो फैंस को भी इम्प्रेस कर रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement